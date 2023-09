Do ostře sledovaného semifinále Tipsport Gamechangeru v německém Frankfurtu nad Mohanem zbývá poslední týden. Česká MMA scéna zde bude s obrovským napětím sledovat vystoupení své ikony Davida „Pink Panthera“ Kozmy, který si to o postup do vytouženého finále rozdá se srbskou legendou Bojanem Veličkovičem. Tito dva borci se spolu v kleci utkají již podruhé v kariéře, tentokrát však s malinko odlišnou motivací: přiblížit se na dosah milionovému snu.

Čas se pomalu ale jistě krátí a pozornost fanoušků bojových sportů se proto začíná upínat k 46. turnaji úspěšné organizace Oktagon MMA, který bude protentokrát hostit německá metropole Frankfurt nad Mohanem. A právě zde se už v sobotu 16. září definitivně rozhodne o příštích finalistech unikátního projektu Tipsport Gamechanger.

Ve hře o celkovou odměnu v hodnotě 300 tisíc eur nadále zůstává rovněž český zápasník David Kozma, jehož čeká v Německu náročné semifinále proti Bojanovi Veličkovičovi ze Srbska. Zkušenému soupeři, nad nímž už sice rodák z Karviné dokázal před necelými dvěma lety zvítězit, nicméně nyní čeká oba slavné fightery trochu specifický tříkolový zápas.

O velkou motivaci však mají navzdory pozměněným podmínkám rozhodně postaráno. „Takové peníze chce vyhrát úplně každý. Je to pořád nejlépe placený turnaj, který tu kdy na této scéně byl, takže z finančního hlediska to bude rozhodně můj nejdůležitější zápas v kariéře,“ přiznal Kozma alias „Růžový panter“ v nedávném rozhovoru pro Deník.

O vítězi mohou rozhodnout až rozhodčí

A že jednatřicetiletého bojovníka a někdejšího držitele titulu ve velterové váze nečeká před zraky německého publika nic jednoduchého, potvrdil i jeho zkušený kolega a kamarád v jedné osobě Patrik Kincl. „Hrozně to svádí k tomu to hodnotit podle jejich prvního zápasu, ale teď to bude sakra něco jiného,“ řekl nedávný přemožitel Karlose Vémoly pro web FightLive.cz.

Jaký scénář se tedy dá ve vzájemné odvetě očekávat? „Bude to na tři kola, ale David má za sebou těžké zápasy, umí si opravdu hrábnout tím, jak vydrží a je houževnatý, tak umí soupeře otrávit,“ myslí si držitel titulu ve střední váze. „Zase má ale pomalejší starty, což na těch třech kolech může hrát docela roli,“ zaváhal přeci jen královehradecký rodák.

Je tedy možné, že semifinálová zápletka v kleci se definitivně rozklíčuje až na základě verdiktu bodových sudích. „Já to vidím tak, že Kozmič první kolo ztratí, pak to bude dohánět, druhé kolo bude vyrovnanější a lámat se to bude až v tom třetím,“ prozradil Kincl.

Náročná příprava na odvetu se srbským protivníkem, kterou Kozma absolvuje již tradičně ve svém domácím prostředí v pražském PriMMAt Gymu, však zatím jednoznačně nasvědčuje tomu, že jediný český zástupce v milionové pyramidě Tipsport Gamechangeru bude na tříkolovou bitvu o finále připraven.

„Měli jsme tam nějaké zranění, ale to se nám naštěstí podařilo vyřešit a teď už vše klape podle plánu. David je navíc v každé přípravě stejně poctivý, takže si myslím, že to bude dobré,“ řekl Deníku trenér českého zápasníka Pavel Bechtold.

A bude to právě devětatřicetiletý někdejší zápasník, kdo ve Frankfurtu usedne do rohu klece a povede rodáka z Karviné za vysněným postupem. „Věřím tomu, že si to David pohlídá, i přestože teď nebude zápasit v té bláznivé Ostravě u sebe doma. Je natolik zkušený zápasník, aby se s těmito věcmi dokázal vypořádat,“ dodal uznávaný trenér.