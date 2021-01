Začínala jako reportérka televizní stanice Fox Sports, kde přinášela zpravodajství z okruhu hokejistů Tampy Bay, postupně to dotáhla až k takovým reportérským klenotům, jako je All Star Game slavné baseballové Major League Baseball.

O tom, že je mezi diváky oblíbená, svědčí i dvojnásobné zvolení nejvíce sexy sportovní reportérkou USA.

Život Andrewsové ale nebyl jen procházka prosluněným parkem. Před několika lety se musela potýkat i s rakovinou děložního čípku. A dodnes si s sebou nese trauma, které jí přinesla aféra z roku 2008.

Když byla tehdy ubytovaná v hotelu Nashville Mariott, natočil ji přes dveřní kukátko jistý Michael Barrett nahou v pokoji. Video o délce čtyři a půl minuty pak zveřejnil na internetu.

O pár měsíců později se sice přiznal ke stalkingu, byl odsouzen ke třiceti měsícům odnětí svobody a ona získala náhradu škody ve výši 55 milionů dolarů (více než 1,2 miliardy korun) poté, co žalovala hotelový řetězec, ale šrámy na duši to zdaleka nezhojilo. Přiznala to v pořadu „Sunday Night“ na stanici NBC.

Svému pronásledovateli prý nikdy neodpustí. „Protože to musím pořád prožívat. Moji matku a otce to také bolelo a stále je to bolí.“

Dnes dvaačtyřicetiletá Andrewsová ví, že její jméno bude navždy spojeno s touto aférou. „Všechno, co jsem chtěla, je být respektovanou dívkou, která miluje sport, a teď jsem ta holka se skandálem. Je to trapné,“ řekla během soudního přelíčení. „Teď je to na internetu a bylo mi řečeno, že to tam zůstane, dokud nezemřu.“