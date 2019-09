/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Blesk z čistého nebe. Na druhou stranu - lepší příležitost si nemohl vybrat. Kapitán českých basketbalistů Pavel Pumprla se řídí starou sportovní pravdou, která říká: Odcházet se má na vrcholu. Ano, zápas se Srbskem byl jeho posledním v reprezentační kariéře.

MS v basketbale, ČR - Srbsko | Foto: ČBF/Václav Mudra

„Věřím, že bude ještě spoustu historických zápasů, kdy by bylo příjemnější končit, ale z mého pohledu je taková věc krásný vrchol té repre kariéry. Je to akorát deset let, co jsem v nároďáku začínal a za těch deset let jsme se posunuli fakt úplně na Mount Everest oproti tomu, kde jsme byli, když jsem já přišel. Je prima skončit s nároďákem na takové špičce,“ připomíná velký úspěch Pavel Pumprla.