Jak byste zhodnotil zápas v zemi, kde je basketbal sportem číslo jedna?

Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři. První dvě, tři čtvrtiny jsme hráli dobře. Měli jsme problém na doskoku, ale myslím, že se všichni kluci o ten doskok porvali. Pokud necháte dostat malinko do zápasu tak kvalitní tým jako je Litva, tak jsou hodně nebezpeční. Věděli jsme, že je nesmíme dostat do hry a musíme to dohrát až do konce. Bohužel se to nepovedlo. Nepadaly nám nějaké volné střely. Oni začala hrát velmi pohodlně a bylo těžké je zastavit.

Co se stalo v prvních pěti minutách závěrečné čtvrtiny, kdy jste schytali šňůru 0:18?

Jak jsem říkal, nedali jsme pár volných střel, Litva má kvalitní hráče, co hráli dnes až do konce. Nevzdali to nikdy. Je hrozně těžké zastavit takového soupeře, když ho necháme vrátit do hry. Pak začne dávat, začne si víc věřit. To v basketu hrozně pomáhá.

Jak jste spokojen se svým výkonem?

První půlka byla velmi kvalitní, bohužel do druhé půlky už jsem se nedokázal dostat. Ale jsem hrozně rád za všechny ty minuty. Myslím, že všem to tady dalo hodně a že se z toho můžeme jen poučit. Teď to samozřejmě bolí, ale všichni odsud odejedeme jako mnohem lepší hráči.

V utkání jste zaujal blokem a smečí. Věděl jste, že budete smečovat už, když jste běžel od poloviny hřiště?

Nejdřív jsem chtěl přihrávat, pak jsem si všiml, že dva hráči běží k Bočimu a myslím, že tam byl i Vojta. Viděl jsem, že tam byl Mačiulis a tušil jsem, že mě nestihne. Tak jsem zařadil pětku, ale nevěděl jsem, že budu smečovat. Je to skvělý pocit.

A ještě třetí moment. Svojí trojkou na začátku druhé čtvrtiny jste odpálil přestřelku. Litva vám jich v tomto období nasázela hned sedm.

Věděli jsme, že oni jsou hráčsky asi vyspělejší než my. Mají mnohem více zkušeností než my. Naše strategie byla hrát co nejrychleji a zkusit je přeběhat. Neříkám, že to byl hlavní důvod, ale jeden z důvodů, proč nám čtvrtá čtvrtina nevyšla. Protože trochu došly síly, bohužel.

Vážně si v té druhé čtvrtině dávali tak rychlé přihrávky, že byl jejich trojkař vždy volný?

Oni vědí jak hrát. Litevci jsou zkušení a vědí, jak kde se mají hledat. My jak jsme měli docela nevýhodu pod košem, tak jsme si tam hodně pomáhali, jejich dlouháni to vyhazovali ven a pak už bylo těžké je ubránit.

Litevci ukázali všechny zbraně. V první čtvrtině vás přehrávali pod košem a když jste na ně ve druhé nastoupili, tak začali proměňovat trojkové střely.

Ty trojkové střely byl trochu ovlivněné doskokem. Dávali je nám po útočném doskoku. My jsme se moc zavřeli a byla volná trojková střela. Určitě jsme se je snažili dobírat, ale bohužel nám asi chyběla komunikace. Pak jsme prostě nevěděli, kdo koho brání a už tomu nešlo zabránit.

Zažil jste někdy v utkání, aby tři trojky zabubnovaly o obroučku, vylétly nahoru jako svíce a pak spadly do koše?

Už když jsme přijeli a měli první trénink, tak bylo vidět, že ty obroučky jsou hodně měkké. I při trénincích nám trojky přes ně padaly. Je pravda, že na nějakých tvrdších koších by nepadly. Teď jim to vyšlo. Tak snad jim to, příště až proti nim budeme hrát na tvrdých obroučkách nevyjde.

Po té vaší smečařské akci jste se dostali do plus sedmi a vzápětí devíti. Už už to vypadalo na polštář, jenže pak domácí snížili na pět.

Určitě. Stačily dvě, tři akce, kdy jsme nedali, nebo ztratili. Oni dali dvě trojky a hned se vrátili do zápasu. To jsou prostě dvě obrany dva útoky, co rozhodnou o celém zápase.

Vnímal jste, že jste je dostali pod tlak. Protože po prohře v Belgii museli za každou cenu vyhrát. Celé tři čtvrtiny byli dole. Stále dotahovali.

My jsme očekávali, že přijdou s jinou mentalitou, že budou chtít vyhrát, když to nevyšlo s tou Belgií. Po pravdě jsme byli překvapení, že první čtvrtinu začali, tak jak začali. Je to velmi kvalitní tým a bohužel jsme je dostali do hry.

Mohlo je dotlačit k výhře místy až frenetické publikum?

Já myslím, že tím, jak to jsou kvalitní hráči, mají tohle zažité. Asi jim trochu pomohli, ale oni to dokážou sami. Umějí se namotivovat mezi sebou.

Váš tým publikum nerozhodilo?

Já myslím, že ani ne. Zvládli jsme to dobře. Samozřejmě litevské publikum bylo skvělé. Každý z nás si to užil. Je tu nádherná hala. Asi nás to úplně neovlivnilo.