Kreuziger strávil poslední dva roky v jihoafrické stáji NTT, která však ztratila hlavního sponzora a hrozí jí krach. "Chtěl jsem zůstat, ale situace po odchodu titulárního partnera není jednoduchá. Jednání trvala dlouho a čas letí, je druhá půlka listopadu. Na trhu je víc než 70 kvalitních volných jezdců. Když přišla konkrétní nabídka od Gazprom-RusVelo, rozhodl jsem se ji využít," uvedl Kreuziger na facebooku.

"Jsem vděčný za dva roky v NTT, tým zůstane v mém srdci. I díky charitě Qhubeka, která přinášela kola africkým dětem. Týmu přeju, aby se udržel a pokračoval," dodal český jezdec, který od roku 2006 prošel týmy Liquigas, Astana, Saxo-Tinkoff, Orica-Scott a NTT (dříve Dimension Data).

Nepovedená sezona

"Po nepovedené sezoně udělám maximum pro dobrý restart. Z týmu cítím skvělou energii a důvěru v mé schopnosti. Jsou hladoví po úspěchu. Pro mě je to nový impulz. Každý chce mít dvouletou smlouvu ve WorldTour, ale beru situaci jaká je. Vybíral jsem ze tří možností a jsem přesvědčený, že jsem zvolil správně," prohlásil Kreuziger, jenž se letos podesáté představil na Tour de France a obsadil 109. místo.

Jeho nový tým má zázemí kousek od italského Bardolina u jezera Garda, kde Kreuziger žije. "Znám se s Ilnurem Zakarinem i sportovním ředitelem Dmitrijem Konyševem," uvedl. I v druhodivizním celku bude mít možnost měřit síly s elitou na velkých závodech včetně Grand Tour.

"Měli bychom startovat na jarních klasikách. Tým měl pozvánku i na letošní rok, ale kvůli extrémnímu vytížení ji nevyužil. Gazprom-RusVelo by se mělo představit také na Giru. V etapácích budu podporovat Zakarina, v jednorázovkách dostanu prostor já," řekl někdejší pátý muž Tour de France i Gira d\'Italia.

Olympiáda jako hlavní cíl

Lákají ho odložené olympijské hry v Tokiu. "Je to jeden z mých velkých cílů v příštím roce. Trať by mi měla sedět. Tým mi vyjde vstříc, abych se co nejlépe připravil. I to byl jeden z důvodů, proč jsem podepsal," uvedl Kreuziger.

Těší se na spolupráci s osmnáctiletým Vackem, úřadujícím juniorským mistrem Evropy v časovce. "Věřím, že mu usnadním přechod mezi profíky," řekl někdejší juniorský světový šampion v silničním závodě, který momentálně trénuje na Kanárských ostrovech.