Kaapo přišel na svět 2. ledna a jeho tatínek Filip Sasínek, česká jednička na patnáctistovce, míří na olympiádu. Trojnásobná česká rekordmanka by ho do Tokia nerada pustila samotného.

„Čekala jsem, že to bude s mým běháním trochu horší. V konci to ještě není ono, ale finiš jsem někdy postrádala i v době, když jsem ještě neměla dítě. Dostat se zpátky chvíli potrvá, ale myslím, že jsem na dobré cestě,“ usmívá se závodnice Olympu Praha, kterou spojuje s přítelem i stejná disciplína.

„Teď je otázkou, jestli stihnu do konce června zaběhnout patnáctistovku pod 4:11,“ zmínila čas, kterým by si zajistila účast pod pěti kruhy. „Prvně si ji zaběhnu na mítinku ve Francii,“ pokračuje devětadvacetiletá atletka.

Atletičtí rodiče potřebují denně trénovat. Jak to jde dohromady s péčí o teprve půlročního synka?

„Asi máme velké štěstí. Všechno máme usnadněné tím, že Kaapo je strašně hodné děťátko,“ přiznává pohledná bruneta. „Ale nerada bych to zakřikla, musím to někde zaklepat.“

Syn při trénincích na stadionu většinou spinká v kočárku. „Když je potřeba zvládnout delší běh, tak se vystřídáme. Nebudí nás ani ve spánku, a to je velké plus. Kdyby noci proplakal, s tréninkem by to asi bylo nahnuté a myšlenky na Tokio bych musela opustit,“ připouští Kristiina Mäki.

Těší ji, že jim vycházejí vstříc rodiče z obou stran. „Někdy se stane, že ani jeden nemůžeme. Nedávno jsem letěla na závody do Finska a když Filip musel na trénink, malého pohlídala babička s dědou.“

Podle všeho je Kaapo přizpůsobivý kluk. „Co nejdřív jsme se ho snažili seznamovat s lidmi a zvykat na neznámé tváře. Zatím to je v pohodě. Na stydící období je ještě malý,“ vypráví běhající maminka.

Překvapivá reakce

O pět let mladší životní partner Kristiině s potomkem hodně pomáhá. „Nejdřív jsem se z Filipa zděsila, protože mi řekl, ať s nějakým pomáháním nepočítám. Prohlásil, že Kaapo je jeho dítě a bude se o něj starat,“ líčí překvapivou reakci svého přítele.

„Když jsem byla ve Finsku, hlídal ho deset dní. I když je mladým tatínkem, všechno suprově zvládl. Docela mě překvapil. Mohla jsem být v klidu.“



S návratem počítala už během těhotenství. „Dva tři týdny po porodu jsem se začala hýbat. V té době jsem neměla zrovna běžeckou postavu a každý den jsem cvičila s fyzioterapeutkou. V únoru jsem pak zkusila běhat,“ vzpomíná vystudovaná inženýrka architektury.

„Tři měsíce jsem Kaapa kojila, ale když jsem na dubnovém soustředění začala trénovat na dvě fáze, už to nestačilo. Přešli jsme na sunar a myslím, že to vyhovovalo a pomohlo nám oběma. Když má plné bříško, spí celou noc,“ pochvaluje si.

Pak to šlo s běháním docela rychle. „Tělo má svalovou paměť. Jsem sama zvědavá, kam až to při speciálních trénincích v tempu na patnáctistovku skokově dojde.“

Při úvahách na návrat po porodu se inspirovala u slavných sportovkyň. „Dočetla jsem se, že Kateřina Neumannová a Paula Radcliffová závodily půl roku po porodu. Naplánovat se to nedá, ale jejich příběhy mi dodávaly světýlko naděje,“ přiznává.

„Chtěla jsem to zkusit za každou cenu a jsem ráda, že jsem do toho šla,“ dodává atletická bojovnice.