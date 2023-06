Kristýna Napoleaová vyhrála jako třetí česká golfistka turnaj Ladies European Tour. Na German Masters porazila v rozstřelu Angličanku Caru Gainerovou a napodobila loňské úspěchy Jany Melichové z Berouna a Kláry Davidson Spilkové z Irish Open.

Kristýna Napoleaová. | Foto: Premier Sports CZ

Česká jednička Davidson Spilková má ve sbírce dva tituly, historické vítězství vybojovala v roce 2017 v Rabatu.

Sedmadvacetiletá Napoleaová byla dosud na elitním evropském okruhu nejlépe druhá loni v březnu v Saúdské Arábii. V příštím týdnu se jako čerstvá vítězka German Masters představí na turnaji Czech Ladies Open v Berouně. Z golfového klubu Seddiner See poblíž Berlína si za prvenství odvezla prémii 45.000 eur (přes milion korun).

Premiérová výhra na turnaji PDC. Na World Cup se těším, hlásí Gawlas

Nejlepší výkon posledního kola předvedla Davidson Spilková, která zahrála 66 ran a vyšvihla se o 29 míst na 35. místo. Na 53. příčce skončila Sára Kousková, která Napoleaové gratulovala jako první po úspěšně zvládnutém play off.

Bývalá fotbalistka pražské Sparty, která kvůli zdravotním potížím přesedlala na golf, se po třech kolech dělila s Gainerovou o vedení. V poslední den se Napoleaová dokázala v čele osamostatnit a měla jednu ránu k dobru. Na osmnácté jamce jí však nevyšel putt a o náskok přišla. Rozstřel na stejné jamce však zvládla brilantně, podobný putt tentokrát bezpečně proměnila.

Náhodné spojení

K vítězství Napoleaové pomohl i nový caddie Jan Brumlich, s kterým se domluvila na spolupráci krátce před turnajem. „Byla to trochu náhoda, protože obvykle působí na Challenge Tour. Ale tenhle týden měl volno, tak jsem mu před pár dny zavolala a zeptala se, jestli by mi nechtěl dělat caddieho. Viděla jsem ho v Évianu s Lindou (Finkou Osalaovou) a vypadalo to úžasně. Doufala jsem, že nám to bude klapat podobně, a zafungovalo to,“ pochvalovala si česká golfistka po třetím kole.

V poslední době se jí i vinou zdravotních potíží nedařilo. Před German Masters letos byla nejlépe dvakrát v šesté desítce. „Je to super být zpátky a hrát. Před pár měsíci jsem si nebyla jistá, jestli se dokážu vrátit a jestli bude všechno v pořádku. Beru to jako požehnání, že tu jsem, a užívám si každou minutu,“ libovala si během životního turnaje.