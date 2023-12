Cyklistika jí učarovala už v dětství. Na kole jezdila s rodiči, ale tenkrát Kristýna Zemanová nemohla tušit, že bude závodit v čase, kdy většina lidí svůj bicykl uloží k zimnímu spánku. Jenže rodačka z Mladé Boleslavi si vybrala správně. Má našlápnuto do cyklokrosové špičky a bude to moct potvrdit za dva měsíce, kdy bude na mistrovství světa v Táboře obhajovat bronz v kategorii do 23 let.

Kristýna Zemanová je velkým talentem českého cyklokrosu | Foto: brilon-racing-team.cz

„Popravdě ani nevím, co se mi na cyklokrosu líbí. Počasí bývá fakt někdy tak šílený, že se člověk musí přemlouvat. Ale já jsem taková, že na kolo vlezu. Nemohla bych bez toho být. Dělám to skoro deset let a to už asi musí být láska,“ říká s úsměvem Deníku Zemanová.

Dvacetiletá medailová naděje pro únorový šampionát, která v sobotu na zasněžené trati v Hlinsku ovládla předposlední díl domácího Toi Toi Cupu, přičemž se s předstihem stala celkovou vítězkou seriálu.

Bronzová Zemanová: Tohle byl vždycky můj sen. Vůbec mi nedochází, co se stalo

Jak se to přihodí, že se dá mladá dívka na cyklokros?

Narodila jsem do sportovní rodiny a naši mě ve třech letech posadili na kolo. Začalo to výlety a ježdění mě začalo bavit. Pak jsem chvíli dělala atletiku, ale přednost dostala cyklistika. Cyklokros jsem si zvolila někdy v deseti letech, pomáhal mi bývalý závodník a trenér Petr Dlask. Kamarádím s jeho dcerou a připravoval nás obě. V juniorském období jsem si prošla krizí, vůbec mi to nešlo. Chtěla jsem skončit, ale pak přišel nový impulz.

Teď se v Brilon Racing Teamu-MB připravujete podle svého. Není ošidné být sám sobě trenérem?

Vyhovuje mi to, jsem vlastním pánem. Znám své tělo a vím, co mi vyhovuje. Nevadí mi jezdit sama. Naštěstí mám takovou povahu, že si dokážu nandat tvrdé dávky. Nešetřím se, všechno dělám na maximum a o přípravě už něco vím. Baví mě tréninky vymýšlet, na tohle téma jsem dokonce na gymnáziu psala maturitní práci.

Co říkáte názorům, že jste pro MS největší českou nadějí na přední umístění. Není to poněkud svazující?

Vnímám, že se na mě upíná větší pozornost než dřív. Ale já si to užívám. Je to pro mě odměna. Jsem ráda středem pozornosti, ale zároveň se snažím tím moc nezabývat. Hlava hraje obrovskou roli, myslím, že tvoří padesát procent výkonu. Klíčem bude udržet se v klidu a nepodlehnout nějakému tlaku.

Kristýna Zemanová je velkým talentem českého cyklokrosuZdroj: brilon-racing-team.cz

Před pár týdny jste na ME získala bronz v kategorii do 23 let. Pravidelně ale startujete ve světových pohárech se ženami elite. Existuje rozdíl mezi těmito závody?

Ono je to v podstatě tak, že se třiadvacítkářky prosazují v elite. V tomto případě platí pořekadlo, že věk je jen číslo. Závody v mladší kategorii bývají poklidnější, je nás tam míň a je snazší si zvolit nějakou taktiku. Není to tolik na lokty a od startu se nejede tak úděsné tempo jako v ženských závodech.

V únoru často mrzne, na šampionátu v roce 2001 byl cyklokrosový areál v Táboře pod sněhem. Jak by se vám zamlouval ledový povrch?

Mně bude asi jedno, na čem se pojede. Cyklokrosař musí být komplexní závodník a musí si poradit s každým terénem. Jestli bude sucho, mokro nebo nasněží, musíme se s tím vyrovnat.

Nepreferujete tedy určitý povrch?

Vyloženě nemám nějaké speciální přání. Nějak se s tím poperu. Samozřejmě kdyby svítilo sluníčko, tak by to bylo krásný. (usmívá se) To by pak přišlo víc lidí. V dešti a v zimě dorazí jen největší nadšenci, ale pokud by bylo pěkně, přitáhlo by to i rodiny s dětmi, a to by bylo fajn. Líbil by se suchý a rychlý okruh, ale letos jsem dobře zajela i na blátě a v dešti.

Tábor bude místem Štybarovy rozlučky. Na 99 procent tam skončím, naznačil

Závody před domácími fanoušky jsou specifické, jak vám povzbuzování pomáhá?

Zažila jsem početné domácí publikum právě v Táboře při světových pohárech. Vždycky tam byla skvělá atmosféra. Hrozně mě to motivuje, cítím, že lidé jsou na stejné vlně jako já. Podporujou a ženou mě dopředu, pomáhá mi to i na schodech nebo překážkách. Neuvěřitelný řev a hluk doléhá z minimální vzdálenosti takovým způsobem, že mám pak ještě několik dnů zalehlé uši. (usmívá se) A při šampionátu se fanoušci určitě vytáhnou.

Objevuje se vám v myšlenkách dva měsíce předem mistrovský závod v Táboře?

Spíš mi to připomínají lidé kolem. Já se na to úplně nesoustředím. Jako specialistka na cyklokros totiž vnímám sezonu jako celek. Pro mě jsou důležité všechny závody. Samozřejmě pojedeme o medaile na světovém šampionátu, a tak se budeme všichni snažit načasovat formu. Usiluju o to i já, takže to v hlavě trochu mám. Tlak bude asi postupně sílit, ale nějak zásadně se k tomu neupínám.