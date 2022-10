Turnaj kategorie Grand Slam ovládl Krpálek potřetí v kariéře a po devítileté pauze. Předtím se mu to povedlo dvakrát v roce 2013 v Paříži a Tokiu ještě ve váze do 100 kg. Na cestě za triumfem v Abú Zabí Krpálek vyřadil Itala Sylvaina Lorenza Agra, Slovince Eneje Mariniče a světovou jedničku Temura Rachimova z Tádžikistánu. Ve finále si jihlavský rodák poradil i se Spijkersem.

V průběhu souboje byl sice Krpálek dvakrát napomínán za pasivitu, ale v poslední, páté minutě přišpendlil soupeře k tatami a mohl se radovat z prvního vítězství od loňských olympijských her v Tokiu.

„Na tohoto soupeře, popravdě, nevím, co vždycky vymyslet… Nicméně se mi v druhé půlce zápasu podařilo v boji na zemi ho udržet v držení a turnaj vyhrát,“ řekl České televizi Krpálek.

Se Spijkersem se Krpálek utkal po více než čtyřech letech a znovu uspěl. V březnu 2018 nizozemského judistu na Evropském poháru v Praze porazil v prodloužení v zápase o třetí místo.

Triumfem v Abú Zabí si Krpálek zlepšil náladu po nezdaru na nedávném mistrovství světa, kde vypadl ve čtvrtfinále.

Ostatním Čechům se nedařilo

Dalším českým judistům se na Grand Slamu nedařilo. V sobotu Renata Zachová vyhrála alespoň jeden zápas ve váze do 63 kg. David Pulkrábek (do 60 kg), David Klammert (do 90 kg) a Věra Zemanová (do 57) skončili v turnaji hned po prvním souboji.