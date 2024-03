To byl parádní vstup do olympijské sezony. Ani Gruzínec Guram Tušišvili nebo Kubánec Andy Granda. Žádný z těchto slavných judistů a světových šampionů nezastavil Lukáše Krpálka na triumfální cestě turnajem Grand Prix v Linci. Před nimi dvojnásobný olympijský vítěz porazil další tři protivníky a v metropoli Horního Rakouska obhájil titul v nejtěžší váze.

Judista Lukáš Krpálek triumfoval na Grand Prix v Linci. | Foto: se svolením Petra Laciny

„Pralo se mi opravdu skvěle, od prvního zápasu byly moje výkony kvalitní,“ vykládal Krpálek se zlatou medailí na krku, jemuž triumf výrazně pomohl, aby se na olympijském turnaji v Paříži dostal mezi nasazené.

Kypřanovi Antoniouovi i Srbovi Vracarovi dopřál český judista na tatami sotva dvě minuty. I Ukrajince Baljevského zdolal ve čtvrtfinále před časovým limitem, tentokrát díky dvěma wazari. „Nejtěžší zápas bylo semifinále s Tušišvilim. To byl náročný boj,“ uznal rodák z Jihlavy. Světový šampion z roku 2018 mu v repríze olympijského finále vzdoroval pět a půl minuty.

Krpálek vstupuje do sezony v nejtěžší kategorii. Níž se asi nevrátím, tvrdí

„Věděli jsme, že Tušišvili bude silný, ale překvapil nás, jak byl odolný a co vydržel,“ poznamenal trenér Petr Lacina. „Ve druhé polovině utkání soupeř netuhl tak, jak jsme předpokládali, naopak pro Lukáše tam visel ve vzduchu třetí trest.“

Starý dobrý Krpálek

Vrcholem bylo finále s prvním nasazeným, předloňským mistrem světa Grandou. Po dvou minutách ho český šampion dostal na zem, ale namísto svého oblíbeného držení nasadil drtivou páku a za bouřlivých ovací českých fanoušků finále v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů, ukončil.

V turnaji Grand Prix triumfoval historicky nejlepší český judista pošesté v kariéře. Za vítězství inkasoval 700 bodů a posune se do elitní desítky světového i olympijského žebříčku. „Musím říct, že do finále se Lukáš pustil ostře, přestože naříkal, co všechno ho po semifinálovém utkání s Tušišvilim bolí,“ vyprávěl kouč Lacina.

Lehečka vyřadil v Indian Wells světovou pětku. Nosková prohrála se Šwiatekovou

„Ale Dáda (fyzioterapeutka Sedmidubská) ho dala dohromady a on se šel prát a vyhrát. Celý den se na žíněnce chtěl prát, dokázal hodit, opět úřadoval na zemi, takže to byl starý dobrý Krpálek,“ dodal kouč.

„Mám obrovskou radost,“ rozplýval se třiatřicetiletý český reprezentant. „V celém turnaji se mi dařily chvaty, do nichž jsem se už dlouho nedostával.“