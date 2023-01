Hvězda UFC přežila srážku s autem. McGregor: Pády z juda mi zachránily život

Krpálek ve "stovce" vyhrál mistrovství světa i Evropy a v roce 2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Pak se začal prát v nejtěžší váze nad 100 kilogramů, v níž získal rovněž všechny trofeje včetně olympijského zlata. Pro návrat se rozhodl, aby nemusel čelit tak těžkým soupeřům a užil si techničtější styl boje.

Za týden na Grand Slam

Už úvodní turnaj tak naznačil, jaké by mohl mít svěřenec trenéra Petra Laciny ambice na mistrovství světa, které se uskuteční v květnu v Dauhá. Za týden Krpálka čeká Grand Slam v Paříži, kde by za rok a půl rád startoval na olympijských hrách. V Portugalsku získal ve své staronové kategorii první body do olympijské kvalifikace.

Čtvrtá nasazená judistka kategorie do 63 kilogramů Renata Zachová vyhrála na Grand Prix v Almadě jen jeden zápas, pak ji vyřadila pozdější finalistka Gabriella Moraesová z Brazílie. Věra Zemanová ve váze do 57 kg stejně jako Jan Svoboda v jednaosmdesátce skončili hned po prvním duelu.