Krpálek vstupuje do sezony v nejtěžší kategorii. Níž se asi nevrátím, tvrdí

Olympijské triumfy získal Lukáš Králek ve dvou kategoriích. To se ještě žádnému judistovi nepodařilo. Nejprve na OH 2016 v Riu triumfoval polotěžké váze (do 100 kg), posledně na Hrách v Tokiu vybojoval zlato v královské kategorii (nad 100 kg).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Judo, nad 100 kg muži, finále. Lukáš Krpálek z ČR, který porazil Gurama Tušišviliho z Gruzie. | Foto: ČTK