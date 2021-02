Marek Hájek, dlouholetý funkcionář a místopředseda České unie sportu, v rozhovoru pro Deník uvedl, že by bylo nejlepší odložit volby na léto. "Je to uspěchané," poznamenal.

Česká unie sportu přišla se seznamem, v němž Jiřího Kejvala viní z devíti "přešlapů". Jaký je podle vás ten největší?

Můj názor je, že olympijský výbor rezignoval na své poslání: vedle výchovy a propagace olympijské myšlenky má sportovcům zajistit účast na hrách a dalších olympijských soutěžích a podporovat finančně sportovní svazy.

To se neděje?

Je tady marketingová agentura Česká olympijská, která má tržit z olympijské symboliky, ale co se z výnosů hradí? Řada projektů, které podle zpráv členským sportovním svazům nic nepřinášejí. A pak se platí výlety řadových úředníků ministerstev.

Otázku tedy položím jinak. Máte příklad, kdy olympijský výbor selhal vůči sportovci?

Ano. Třeba takový Lukáš Krpálek neměl na poslední olympiádu zajištěnou letenku v byznys třídě. Musel se natáhnout na zem. On, dvoumetrový, stokilový chlap, v turistické třídě tolik hodin? A teď si vezměte, že přípravu sportovců, kvalitní realizační týmy, desítky výjezdů na šampionáty, to je kompetence a práce svazů. Olympijský výbor žije z práce klubů a svazů, které vychovávají reprezentanty. Jednou za čtyři roky pak jedou reprezentanti na olympijské soutěže.

Ještě něco stávajícímu předsedovi vyčítáte?

Můžu jmenovat Olympijské parky. Monstrózní akce, která stála desítky až stovky milionů korun. A do sportovních klubů nepřivedly prakticky žádnou mládež. Veřejnost šla určitě do olympijského dění zaangažovat levněji.

Když jsme u toho, já mám pochybnosti o projektu "olympijského víceboje". Na jednu stranu má vést děti ke sportu, na druhou stranu je spojen se sázkovou kanceláří.

Sázkové kanceláře mohou podporovat veřejně prospěšnou činnost. Nesmí ale být propagace tak okatě nevyvážená, jako je v případě Sazky a televizních losování. Nevím, kolik z partnerství ČOV se Sazkou zbylo na podporu činnosti svazů pro přípravu reprezentantů na olympiádu.

Nešetříte kritikou…

…Ale pozor, Česká unie sportu nemá problém s Českým olympijským výborem. Ten problém spočívá současném směřování jeho činnosti a v jeho řízení.

Abychom jen nehledali to špatné. Řekněte mi, je podle vás současný olympijský boss v něčem dobrý?

Samozřejmě. On je doslova jedinečný v tom, co dokázal na mezinárodním poli. Podařilo se mu dostat se do Mezinárodního olympijského výboru, to je úctyhodné. Ale čím je to pravděpodobně vykoupeno… To jsme znovu u těch parků. Udělal si reklamu… Myslím si, že jeho působení mezi funkcionáři v Lausanne bude jeho největším přínosem pro český sport.

Pojďme k volbám. Jak si má člověk vyložit to, že odsoudíte jednoho kandidáta a o druhém mlčíte. Proč tedy Česká unie sportu neřekla, že chce v čele Filipa Neussera?

Rozumím, kam tím míříte, ale ta odpověď je prostá. My se nevymezujeme na volbu předsedy. Unie doporučuje účastníkům volebního pléna výboru volit do vedení kandidáty, kteří mají v programu nápravu kritizovaných nedostatků a nasměrování olympijského výboru k jeho hlavnímu poslání. Ale třeba takový program předloží i Jiří Kejval. I když nevím kde, protože volby se konají uspěchaně, bez možnosti diskuse, bez zasedání pléna. To je také rarita.

Vy nepůjdete volit, nemůžete. Miroslav Jansta také ne, ani vaši kolegové…

A jak rádi bychom šli. Vždyť Česká unie sportu je zakládající člen olympijského výboru. Bohužel, kvůli krokům stávajícího předsedy nemáme hlas.

Všiml jsem si, že volby chcete zpochybnit. Budou se konat?

Patnáct nezávislých sportovních svazů vydalo výzvu, aby byly zrušeny. I protikandidát pana Kejvala chce, aby volby proběhly až po skončení nouzového stavu. Uvidíme. Čas je. Klidně se může volit před olympiádou.

Proč je ten odklad podle vás žádoucí?

Nejde nám o nic jiného než o demokracii a názorovou diskusi. Chceme řádné plénum, na kterém kandidáti představí své vize. A nejde jen o volbu nového předsedy, budou se volit také místopředsedové a členové výkonného výboru.