„Sice jsem takové podmínky ještě nezažil, ale pro mě to bude závod jako každý jiný. Na žíněnku půjdu s cílem podat stoprocentní výkon. Pokud to vyjde, věřím, že mohu získat medaili,“ prohlásil při videokonferenci mnohonásobný medailista z velkých soutěží včetně olympijského zlata v Riu.

Naposledy jste zápasil loni v prosinci na Masters v Číně. Nemůže se to projevit?

Chuť poprat se je obrovská, ale pauza to je dlouhá. Závod je něco úplně jiného než trénink, mám však za sebou řadu soustředění. Bohužel v říjnu kvůli covidu nevyšel budapešťský grandslam, což mě přibrzdilo v přípravě. Ovšem měl jsem lehký průběh nemoci. Jen jsem malinko pokašlával a posmrkával, ztratil jsem chuť a čich.

Poslední dny jste trénoval v Turecku, jak se před ME cítíte?

Dobře. Měl jsem tam kvalitní sparingpartnery a doufám, že stejně dobře se budu cítit v sobotu. Pražský šampionát představuje obrovskou motivaci a výzvu. Je to vrchol této zvláštní sezony.

Formu jste si tedy z Antalye přivezl?

Začátek kempu nebyl úplně ideální. Ještě jsem cítil únavu, pobolívala mě hlava, ale časem všechno odeznělo. Pomohly k tomu i úspěchy při doplňkovém nohejbalu. (směje se) Věřím, že všechno zlé je za námi. V Antalyi se mi krásně povedl chvat osoto gari a jen doufám, že se mi podaří zopakovat i na šampionátu.

Jak vás může ovlivnit fakt, že se mistrovství koná bez účasti diváků?

Bohužel… I přesto dám do zápasů všechno. Jsem hrozně rád, že se šampionát vůbec uskuteční. Termín se posouval, nikdo nevěděl, jestli vůbec proběhne. Muselo to být velice náročné i pro organizátory. Jsem rád, že teď už víme, že budeme bojovat. Už je to jen na nás, abychom potěšili fanoušky. Máme výborný omlazený tým.

Co vás čeká těsně před startem?

Na Folimance mám před sebou poslední tři tréninkové dny, ve čtvrtek mě otestují na covid a přesunu se do hotelu, kde mě v bublině čeká závěrečná příprava. Změna to je obrovská, od standardu se to bude hodně lišt. Moc si to nedokážu představit a jsem zvědavý, jak to proběhne. Rozcvičovnu budeme mít v prvním hotelovém patře. Nebude možné odejít do haly a povzbuzovat kolegy. Dostanu se tam až v sobotu.

Cítíte předstartovní trému?

Trochu nervozity tam je. Asi bych byl klidnější, kdybych před Evropou absolvoval nějaký start. To bohužel nešlo, ale určitě nebudu jediný, kdo bude v této situaci.

Máte povědomí, jak jsou na tom soupeři ve vaší hmotnostní kategorii nad 100 kg a kdo přijede?

Odhlásili se legendární Francouz Teddy Riner a neoblíbený Holanďan Henk Grol. Prvně jmenovaný mohl být tahákem šampionátu. Co se týká našeho souboje, tak jsem si hrozně přál se s ním utkat na velké soutěži. Dosud jsme se utkali dvakrát, a i když se jednalo o velice vyrovnané zápasy, pokaždé jsem prohrál. Nicméně věřím, že ten správný okamžik teprve přijde. Třeba příští rok na olympiádě.

Berete Grolovu odhlášku jako narozeninový dárek?

(smích) Samozřejmě bych byl radši, kdyby tady oba byli. Případný úspěch by pak byl o to cennější. Ale i tak bude konkurence obrovská.

Máte vymyšleno, že byste narozeniny oslavil společně s medailí až příští týden?

Oslava proběhne po šampionátu jen rodinném kruhu. Nic jiného teď není stejně možné.