„Musím říct, že to bylo náročné, ale o to je výsledek příjemnější,“ uvedl Lukáš Krpálek . „Podařilo se mi připsat i první body do olympijské kvalifikace,“ radoval se dvojnásobný otec, který se od roku 2017 přesunul do nejvyšší váhové kategorie.

Krpálek zvládl návrat do nižší váhové kategorie. Z Portugalska veze bronz

Dvaatřicetiletý judista však přiznal, že snižování hmotnosti do stovky se podepsalo na fyzičce. „Od prvního kola to byly těžké zápasy. Nejvíc se úbytek hmotnosti projevil proti Korejci Kimovi. Už jsem úplně zapomněl, jak po shazování může člověk vykysnout. Bylo to hodně těžké, abych zápas vůbec zvládl,“ líčil Krpálek.

A hned na Grand Slam do Paříže

V semifinále pak prohrál na wazari se světovou jedničkou Gruzíncem Iliou Sulamanidzem. „Byl to velice vyrovnaný zápas. Myslím, že jsem ho mohl porazit, ale mě teď jde hlavně o zkušenosti. Jsem rád, jak jsem si mohl tuhle hmotností kategorii otestovat,“ vykládal po duelu s pozdějším vítězem.

„Jdeme dál. Teď se budu snažit pracovat na všem, co mohu zlepšit. Tady se ukázalo, že je šance dostat se i v této váze na olympiádu v Paříži. Udělám pro to maximum,“ slíbil olympijský vítěz z Ria a Tokia, který v zápase o třetí místo porazil Srba Bojana Došena.

Bez kimona to vydržel měsíc. Pak už jsem musel někoho zmlátit, směje se Krpálek

„Musím se dát zase rychle do kupy a zkusit zabojovat o další medaili na Grand Slamu v Paříži,“ zmínil oblíbený turnaj, kde už ale pět let nestartoval. Ve města nad Seinou nastoupí už v neděli 5. února. „I když shazovat takhle brzy dvakrát za sebou bude velmi náročné, je to pro mě velká motivace.“