Co jste se tedy dozvěděl o svém pejskovi?

Že má nadváhu a musí shodit. Ale tím, že nabírám a Olí má váhu snížit, to úplně nevidím na to, že s ní budu běhat. (úsměv) Pejsek má pohybu dost, spíš je třeba upravit stravu a hlavně ji nepřekrmovat.

Zmínil jste, že musíte nabrat váhu, jak nyní vypadá váš tréninkový program?

V půlce listopadu odlétám na přípravný kemp do Japonska, kde se budu chystat už na další ročník. Možná budu ještě startovat v prosinci na turnaji masters v Číně. Ale tahle účast je ještě otevřená. Spíš zvolím možnost, že už se budu věnovat jen tréninku. Je přede mnou důležitý rok, kdy mě čeká domácí mistrovství Evropy v Praze a následně už je olympiáda.

Cítíte, že už se olympiáda pomalu ale jistě blíží?

Už rok a půl nám běží olympijská kvalifikace. Tím, že to trvá takhle dlouho, to pociťujeme dost. Nicméně jsem na tom bodově tak dobře, že účast na olympiádě mám na devětadevadesát procent jistou. Udělám maximum pro to, aby to bylo definitivní.

Už víte, kolik času před začátkem olympiády strávíte v Japonsku?

Většinou tam jezdím tak třikrát do roka, někdy i víckrát. Ještě úplně nevím, jak to bude v olympijském roce, jestli tam budeme jezdit víc, nebo méně. Japonci si to před hrami docela hlídají a nechtějí si tam pouštět moc lidí. U mě ale vždy udělali výjimku. Pokaždé mě viděli rádi a jsou rádi, když s nimi trénuji.

Kdo je Lukáš Krpálek

- Narodil se 15. listopadu 1990 v Jihlavě.

- Od roku 2015 je ženatý s Evou Krpálkovou, se kterou mají dvě děti.

- Jeho sportovní povolání je judista.

- V roce 2016 získal zlatou medaili na olympijských hrách v brazilském Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů.

- Mimo jiné je také dvojnásobný mistr světa a také trojnásobný evropský šampion.

Zvládáte už něco japonsky?

Když jsem tam jezdil sám, vždy jsem si dal za úkol, že když půjdu na trénink, naučím se nové slovíčko či větu. Nějaké věci zvládnu, ale to jsou úplné základy jako třeba: Jak se máš? Jak se jmenuješ? Kde je záchod? Dal bych si kafe. Vím, že japonština je velmi těžký jazyk.

Proč tak často trénujete zrovna v Japonsku?

Protože jsem se nechtěl již účastnit společných kempů v Evropě, na které přiletí celý svět a na tréninku se peru s lidmi, se kterými pak bojuji na závodech. Pociťoval jsem, že všichni na mě koukali, jak co dělám, jak se peru a načítali si mě. To jsem nechtěl. A proto jsem zvolil strategii, že třikrát ročně na dva týdny odletím do Japonska. Další věc je, že tam jsou absolutně nejkvalitnější tréninky, které trvají tři hodiny a víc.

Se svými soupeři se hodně znáte. Dá se pořád něčím překvapovat?

Člověk může vymýšlet neustále nové věci, ale v postoji je to hrozně těžké v tom, že většinou fungují věci, které se učíme od mala. Začít dělat nový chvat je opravdu náročné a trvá roky, než si ho zažijete a můžete normálně používat při zápase.

V Japonsku jste skoro jako doma. Může to pro vás být při olympiádě výhoda co se týče aklimatizace?

Musím říct, že tohle je jediný problém, který v Japonsku pokaždé mám. Kdykoli tam přiletím, trvá mi pět šest dní, než se dám do kupy a jsem schopný normálně fungovat. Většinou odlétáme v sobotu, abychom tam v neděli byli a měli čas se trochu aklimatizovat. V pondělí trénujeme zlehka, abychom se nezranili. Přece jen únava z cesty a časového posunu vždy je. Když tam letíme na závody, tak minimálně týden dopředu.

Hraje v tom roli počasí i velká vlhkost v Japonsku?

Tím, že náš sport je v hale, to takovou roli úplně nehraje. Samozřejmě je nepříjemné, když jdete po ulici a je čtyřicet stupňů. Ale spíš jde o vlhkost. Je tam takové nepříjemné teplo. Je to úplně něco jiného než kdekoli jinde.

Co očekáváte od olympiády v Tokiu? Japonci jsou známí svojí organizovaností.

Pro judo to bude jedna z největších akcí vůbec. Olympiáda v Tokiu, v zemi kde judo vlastně vzniklo, to bude něco obrovského. Hrozně se těším. Pokaždé to tam je nádherné a hezky zorganizované. Atmosféra je vždy fantastická.

Těšíte se víc na domácí šampionát, nebo na olympiádu?

To jsou dvě obrovské akce, které kdyby byly každá v jiném roce, bylo by to ideální. Ale zase mít mistrovství Evropy v olympijské kvalifikaci je jedna z posledních akcí, jak získat body. To je asi samozřejmě nejvíc. Chci být stoprocentně připravený na olympiádu, protože na té mi brutálně záleží. Chci si dovézt medaili. Ale to stejné platí i pro pražský šampionát. Budu doma, kde se mi daří a snad pokaždé jsem udělal medaili. Bude to náročný rok, ale věřím, že to vyjde a klapnou oba turnaje. Udělám pro to maximum.