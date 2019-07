Krpálek po zisku zlata v Riu de Janeiro přestoupil z váhy do 100 kg do nejtěžší kategorie a s Rinerem se střetl po téměř třech letech čekání. Duel olympijských šampionů byl dlouho nerozhodný a po čtyřech základních minutách šel do dvouminutového prodloužení, v jehož závěru Francouz bodoval a zvítězil.



"Byla to pro mě obrovská výzva, chtěl jsem být první, kdo ho po tak dlouhé době porazí. Byl to extrémně vyrovnaný zápas, bohužel jsem v závěru trochu zaspal, on mě načapal, já spadl trošku na bok a rozhodčí to ohodnotil," řekl České televizi zklamaný Krpálek.



Jeho smutek po porážce byl o to větší, že cítil šanci na vítězství. "Celkově jsem měl od začátku nechci říct navrch, ale byly tam šance, kdy to bylo kousek od toho, aby to bylo ohodnocené, ale nedotáhl jsem to. Minimálně třikrát jsem mohl přejít do svých oblíbených technik, ale už jsem byl tak vyřízený, že jsem to nezvládl," poznamenal osmadvacetiletý český judista po souboji s výrazně těžším soupeřem.



Od Rinera cítil respekt. "Hrozně moc mi děkoval za úžasné utkání, že to byl pro něj nejhezčí zápas. Jsem za to rád. Já ale chtěl vyhrát, tak snad jsem si tu smůlu vybral a příště se to povede," řekl Krpálek.



Pátý muž z červnových Evropských her Krpálek byl v Montrealu nasazen přímo do čtvrtfinále, v němž porazil před vypršením času domácího Kanaďana Marca Deschenese. Po prohře s Rinerem bojoval o bronz s Johannesem Freyem a Němce v prvním vzájemném souboji porazil ve třetí minutě na ippon.



Třicetiletý Riner v Montrealu zápasil poprvé od listopadu roku 2017, kdy na mistrovství světa bez rozdílu vah v Marrákeši získal jubilejní desátý titul. Po výhře nad Krpálkem porazil ve finále opět v prodloužení Hisajošiho Harasawu z Japonska a vyhrál už 148. zápas v řadě.



Vrcholem sezony judistů bude v závěru srpna mistrovství světa v Tokiu.