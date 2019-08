„Rozhodně dám do zápasů zase všechno, abych domů odjížděl s dobrými pocity,“ nechal se slyšet druhý muž světového žebříčku kategorie nad 100 kilogramů před odletem do Japonska.

Generálka na OH

Vrcholný turnaj judistů této sezony hostí ikonický Budókan, dějiště olympijských soutěží 1964 a také příštích letních her v roce 2020. Ve své medailové sbírce z mistrovství světa má Lukáš Krpálek zatím jednu zlatou a dvě bronzové, ale to bylo ještě v nižší tzv. polotěžké váze.

„Na loňském šampionátu jsem skončil na výborném pátém místě. Kdyby se mi povedlo i teď být minimálně do té pětky, bylo by to krásné,“ prohlásil Krpálek, který letos na světové scéně bral výhradně třetí příčky.

Veliká výzva

Bronzový skončil na Grand Prix v Antalyi, Chöch-chotu i v Montrealu. V Tokiu se čeká jedna z nejtěžších soutěží v historii, i když není jasné, jak to bude s účastí famózního Francouze Teddy Rinera. „Oznámil, že na světovém šampionátu startovat nebude, ale já si myslím, že bude. Ohlásil to jen proto, aby se na něj soupeři nepřipravovali,“ zatipoval si rodák z Jihlavy.

„Pro mě jde o velikou výzvu, vždycky je motivace porazit tahle velká jména,“ dodal olympijský vítěz z Ria do 100 kilogramů. „Ale uvidíme, důležitá bude za rok hlavně olympiáda.“

Nominace ČR



David Pulkrábek do 60 kg (zápasí v pondělí 26. srpna)

Pavel Petřikov ml. do 66 kg (úterý 27. srpna)

Jakub Ječmínek do 73 kg (čtvrtek 29. srpna)

David Klammert do 90 kg (čtvrtek 29. srpna)

Jiří Petr do 90 kg (sobota 31. srpna)

Lukáš Krpálek nad 100 kg (sobota 31. srpna)

Markéta Paulusová nad 78 kg (sobota 31. srpna )