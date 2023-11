Před rokem to měl pěkně nalinkované. Lyžařský vytrvalec Kryštof Krýzl si chtěl užít sezonu a rozloučit se s kariérou při slalomu na mistrovství světa ve francouzský střediscích Courchevel a Meribel. Závody v zemi galského kohouta jsou jeho srdeční záležitostí a všechno mělo směřovat k tomuto vrcholu.

Kryštof Krýzl | Foto: Ivana Roháčková

Jenže přišel prosincový závod Světového poháru v obřím slalomu v Alta Badii a po pádu vyšlo najevo, si v levém koleně přetrhl přední zkřížený vaz. Znamenalo to operaci a škrt přes rozpočet. Mnohý by to už zabalil, jenže Kryštof Krýzl hodlá v sedmatřiceti letech pokračovat. „Operovali mě až v lednu a návrat je možný až po roce,“ konstatoval Kryštof Krýzl.

„Francouz“ Krýzl zavrhnul konec kariéry. Chci to ještě zkusit, říká

„Samozřejmě jsem hodně zvažoval, jestli to celé absolvovat. Prioritní pro mě je rekonvalescence kolene, motivuje mě věnovat tomu na 150 procent. Jsem hrozně soutěživý a v těchto věcech asi i trochu blázen. Takže tuhle výzvu přijímám,“ začal své vyprávění závodník, jemuž se mezi lyžaři přezdívá Kiten.

„Nechtělo se mi končit tak smolně. Bylo to docela kruté. Všechno loni vycházelo nad očekávání. Strašně jsem se na sezonu těšil. Měl jsem to v hlavě krásně srovnané s vrcholem na mistrovství světa. Vypadal jsem dobře tréninku, a to byl jeden z důvodů, proč se o to zase pokouším,“ rozpovídal se rodák z Prahy, který se ve SP nejlépe umístil ve Val d'Isere na deváté pozici v roce 2008 v kombinaci, o rok později tam na MS skončil osmý ve slalomu.

Kryštof Krýzl společně s reprezentačními kolegy Martinou Dubovskou a Janem ZabystřanemZdroj: Ivana Roháčková

Rozhodovalo srdce a láska ke sportu

Rozhodování prý nebylo úplně snadné. „Srdce asi rozhodlo za mě. Byla to láska ke sportu, možná do určitě míry i nějaké bláznovství… Řekl jsem si, že to zkusím, uvidíme, jak to půjde. Zatím se to vyvíjí tak, že se vrátím v druhé polovině sezony. Nechci nic uspěchat. Zranění jsem měl v kariéře hodně. Roupy, abych do toho vlétl, samozřejmě mám,“ přiznal Krýzl.

Koleno je prý zahojené a v perfektním stavu. „Byl jsem na magnetické rezonanci a všechno je super. Co mě trošku trápí, je místo odběru štěpu vazu. Tam ještě cítím pnutí a bolest, hojí se to hůř. Ale mírou zátěže a tím, že si to bude zvykat na lyžování, by to mělo postupně odeznít,“ pokračoval.

„Na lyže jsem se poprvé postavil koncem září. Motivují mě závody světového poháru, ty jsou vrcholem sezony. Když na tom budu dobře, tak budu schopný absolvovat nějakých pět závodů. To by znamenalo šanci na to, abych ještě předvedl, co umím. To znamená, abych postupoval do druhých kol,“ dodal čtyřnásobný účastník zimních olympijských her.