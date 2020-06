V posledním díle Beach Series triumfovaly Michaela Kubíčková a Michaly Kvapilová. Dvojice ve finále porazila Marii Sáru Štochlovou s Martinou Maixnerovou. Oba páry se podělily o celkové vítězství v seriálu, když po pěti turnajích nasbíraly shodně bodů. Posledních dvou akcí se nemohly zúčastnit domácí jedničky Barbora Hermannová a nemocná Markéta Nausch Sluková. Muži hráli turnaj v Pňov-Přehradí, kde se radovali z výhry Václav Berčík a David Schweiner.

Spokojené finalistky. | Foto: Václav Kohelka

Kubíčková s Kvapilovou vyhrály týden po triumfu v Chodově u Karlových Varů i finále v Beachclub Strahov. Bojovat musely ve třech setech. „Finále bylo velmi vyrovnané a možná rozhodlo i trochu štěstí. Jsem ráda, že jsme to zvládly a dotáhly do vítězného konce,“ prohlásila Michaela Kvapilová, která si společně s Kubíčkovou připsala dvě výhry a dvě účasti ve finále. To Štochlová s Maixnerovou byly pokaždé na pěti turnajích mezi nejlepší trojicí, dvakrát se dostaly ve finále.