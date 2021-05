Ano, nejen koronavirus či vedro, i tohle téma se řeší před Tokiem… Stačí se seznámit s názorem Zuzany Hejnové. „Jídlo v olympijské vesnici není žádná velká hitparáda,“ shrnula atletka své zkušenosti.

V době pandemie navíc není nic jistého. „Někteří sportovci stráví v dějišti her až měsíc. Pokud budou ve středisku Koči nebo na jiných soustředěních, tak budou odkázáni na japonskou stravu,“ uvedl šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

V době her ale budou moct zajít do Českého domu. „Původně měl být podobně jako v minulosti místem, kde by se prezentovaly české firmy, a partneři se setkávali se sportovci. To ale tentokrát není možné.Z Českého domu se stane jakási odpočinková zóna pro olympioniky – Centrum pro zotavení sportovců,“ vysvětlil Kejval.

Toulky po Tokiu? Kdepak. Všechno bude omezené.

Chleba i pivo

Ale tohle má být spojka s domovem, místo, kde si dá sportovec či kouč jídlo, na něž je zvyklý. A jako na zimní olympiádě v Pchjongčchangu se bude péct český chleba. „Vozit ho budeme i do vesnice, aby byl čerstvý k snídani. V Českém domě bychom chtěli mít tři naše kuchaře, kteří by se sportovci žili v bublině. Měli by jim uvařit, na co mají chuť. Když má někdo před závody, potřebuje ke špičkovému výkonu co nejlepší podmínky, a to se týká i stravy. K dispozici bude i české pivo,“ upozornil předseda ČOV.

Přestože to může znít divně, jídlo v olympijské vesnici se nemusí každému zamlouvat, což naznačila i Hejnová, účastnice tří olympiád. „Časem zjistíte, že všechno chutná tak nějak stejně. Ve finále pak střídáte dvě různá jídla,“ podotkla.

S jejími poznatky souhlasí Martin Fuksa. „V Riu jsem si ze začátku našel rýži a maso, a to jsem pak konzumoval prakticky celou dobu,“ pokyvoval hlavou.

Co se týká českých jídel, elitní kanoista je příliš nevyhledává. „Podle mě do sportovního světa moc nepatří. Preferuji spíš italskou nebo právě asijskou kuchyni. Miluju rýži a na tu se do Japonska těším. Pro mě to bude se stravováním v pohodě.“

V tom je s ním zajedno Tereza Ďurdiaková. „Miluju sushi,“ přiznala žena, jež splnila limit v chůzi.