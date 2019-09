"Jsem šťastná, protože se mi ani nesnilo, že se dostanu takhle vysoko. Byla jsem strašně ráda jen za finále," řekla Kudějová novinářům.

Čeští kanoisté se do finále nedostali, devatenáctiletý Vojtěch Heger jim ale díky 13. místu v semifinále zajistil účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu.

Kudějová zajela v semifinále druhý čas, v boji o medaile se však mistryně světa z roku 2015 musela sklonit před třemi soupeřkami, které předvedly rovněž bezchybnou jízdu.

"Na začátku mi to tam trochu skřípalo, alespoň mám takový pocit. Čas byl ale ještě rychlejší než v první jízdě, takže jsem velice spokojená," uvedla devětadvacetiletá česká závodnice, které se nevydařila první část sezony.



Ve druhé se ale pravidelně dostávala do finálových jízd a sezonu zakončila nejlepším výsledkem dnes ve Španělsku. "Řekla jsem si, že už to dál takhle nepůjde a že se musím srovnat. Začala jsem na závody nastupovat s něčím jiným a nějak jsem to prolomila," řekla Kudějová, která na MS získala i bonusové body do české národní kvalifikace o olympiádu.

Nejrychlejší byla Terčeljová, jež zvítězila o 42 setin před australskou hvězdou Jessicou Foxovou, která obhajovala titul z předchozích dvou let. Před Kudějovou skončila ještě Novozélanďanka Luuka Jonesová.



Za Jolym, který vybojoval první velkou individuální medaili v kariéře, skončili Španěl Ander Elosegi a Slovinec Luka Božič.

Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu v Seu d\'Urgell (Španělsko):



Muži:



C1: 1. Joly (Fr.) 90,84 (0 trest. sekund), 2. Elosegi (Šp.) -0,51 (0), 3. Božič (Slovin.) -1,08 (2), …v semifinále 13. V. Heger, 20. Rak, 26. Rohan (všichni ČR).



Ženy:



K1: 1. Terčeljová (Slovin.) 94,27 (0), 2. Foxová (Austr.) -0,42 (0), 3. Jonesová (N. Zél.) -0,50 (0), 4. Kudějová -1,49 (0), …v semifinále 15. A. Hilgertová, 26. Vojtová (všechny ČR).