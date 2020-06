Patří k menšině, které přišla koronavirová pandemie vhod. Stejně jako odložení olympiády. Jan Kuf v lednu prodělal operaci pravého kolena a zbytek zimy a část jara byl mimo. Teď už je zase trénuje, i když závody moderních pětibojařů jsou v nedohlednu.

Moderní pětibojař Jan Kuf. | Foto: Ivana Roháčková

Nejdřív musel skousnout, že v nemocnici pobude delší dobu. „Operace prasklého menisku sice dopadla dobře, ale za dva týdny mě řezali znova. Do kolena se mi dostal nějaký zánět,“ zavzpomínal závodník Dukly. „Nerad bych, aby to vyznělo nějak nepatřičně, ale to, co tady v březnu a dubnu probíhalo, mi hrálo do karet. Mám čas dostat se do formy,“ poznamenal účastník olympijských her v Riu.