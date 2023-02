Nová výzva. Biker Kulhavý bude i plavat a běhat. Můžu poznat něco nového, říká

I když byla loňská sezona pro osmatřicetiletého Jaroslava Kulhavého poslední v kariéře profesionálního závodníka na horských kolech, neznamená to, že by odešel do sportovního důchodu. Naopak.

Pro Jaroslava Kulhavého už nebude horské kolo prioritou, letos k němu přidá terénní triatlon. | Foto: Ivana Roháčková