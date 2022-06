Zopakovala pražský bronz. Kanoistka Satková uspěla i na SP v Krakově

Šampionát se jel v tropickém vedru. „Ke konci už mě docela tahaly nohy. Nevěděl jsem, zda jsou to křeče, nebo něco jiného. Pak už jsem do toho tolik nešlapal a jel opatrně. Nevěděl jsem, jak to vypadá za mnou. Na posledních deseti kilometrech jsem se už soustředil hlavně na udržení třetího místa, mohl přijít defekt.“

A jak by sedmatřicetiletý biker reagoval, kdyby mu před sezonou někdo řekl, že vyhraje domácí titul v maratonu a bude mít bronz z ME? „Těžko říct,“ usmíval se rodák z Ústí nad Orlicí. „Samozřejmě bych tomu i mohl věřit, ale u mě je to především o zdraví, které od loňska funguje. A jakmile odtrénuju, co je potřeba, tak výkonnost přijde.“

Dařilo se i dalším Čechům

Kulhavý získal během kariéry všechny významné tituly v cross country i v maratonu, v němž byl mistrem světa i Evropy. „Jsem vážně maximálně spokojený. A teď jsem navíc ještě tlustý, takže motivaci směrem k mistrovství světa mám,“ smál se. „Věřím, že teprve v Dánsku přijde opravdová forma. Uvidíme v září,“ prohlásil jezdec týmu Česká spořitelna Accolade.

Na Liberecku se dařilo i dalším českým jezdcům - Lubomír Petruš a Petr Vakoč se seřadili na čtvrtém a pátém místě. Marek Rauchfuss dojel devátý a Filip Adel třináctý. Závod žen na 90 km vyhrála Španělka Natalia Fischerová. Nejlepší Češkou v evropském šampionátu byla osmá Karla Štěpánová.