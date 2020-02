A půjde o trochu podivnou kvalifikaci, alespoň z českého pohledu. Protože Praha bude hostit jednu ze základních skupin Eura, výběr trenéra Ronena Ginzburga má účast na turnaji zajištěnou. „V tom je to zvláštní,“ uznává úspěšný izraelský kouč.

Hned však dodává, že národní tým přistoupí k zápasům se stoprocentním odhodláním a koncentrací. „Jde nám hlavně o to ukázat se našim fanouškům. Také chceme dát šanci některým mladším hráčům a v neposlední řadě budou důležité i naše umístění v mezinárodním rankingu,“ upozornil Ginzburg.

Nový kapitán

V nominaci na dva nejbližší duely (v pátek 21. února v Pardubicích proti Dánsku a o tři dny později v Litvě) je celkem osm účastníků veleúspěšného čínského MS. Naopak scházejí opory Tomáš Satoranský, Ondřej Balvín a Blake Schilb, stejně jako bývalý kapitán Pavel Pumprla. Ten totiž po šampionátu překvapivě ukončil reprezentační kariéru.

V roli kapitána ho tak vystřídal jeho nymburský spoluhráč Vojtěch Hruban. Třicetiletý křídelník válčí za nároďák od léta 2010 a postupně se vypracoval v jednoho z lídrů na palubovce i mimo ni. Není divu, že právě on dostal důvěru coby Pumprlův nástupce.

„Je to ohromná čest. Nikdy by mě nenapadlo, že budu navazovat na kluky, jako jsou Pavel Pumprla a Jirka Welsch,“ řekl Hruban. „Nejsem na nějaké velké proslovy v šatně, i když svoje si občas taky řeknu. Moje hlavní role bude komunikace s trenéry a s vedením reprezentace, stejně jako s médii a veřejností. Jinak se toho pro mě tak moc nezmění.“

Ginzburg si Hrubanovo „povýšení“ pochvaluje. „Zaslouží si to. Nikdy nevynechal zápas nebo trénink, vždycky je na sto procent pozitivní. Pamatuji, když přišel v roce 2012 do Nymburku, to mu ještě trochu scházelo sebevědomí. V posledních třech čtyřech letech se z něj ale stal velmi sebevědomý hráč,“ řekl trenér.

Důležitý žebříček

O co tedy Čechům v kvalifikaci půjde? Momentálně jsou v evropském žebříčku na výborné sedmé příčce, což by jim při losu Eura zajišťovalo účast ve druhém koši. To může být klíčové pro postupové vyhlídky.

Nezapomínejme také, že už v červnu čeká národní tým historická šance v podobě kvalifikace na olympijské hry v Tokiu. Kvalitní přípravy na mezinárodní scéně není nikdy dost.

„Český basketbal prožívá skvělé období. Od všech okolo cítím velký zájem a ocenění toho, co jsme dokázali. A my v tom chceme pokračovat,“ uzavřel Ginzburg, který nedávno podruhé v řadě ovládl tuzemskou anketu Trenér roku.