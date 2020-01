Teď se tam tedy utkají svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše s Maďarskem, další účastníkem ME.

„Je to poslední příprava, kterou chceme využít zejména ke dvěma věcem: v tomto krátkém časovém úseku dosáhnout maximálního zlepšení souhry a rozpoznat tu ideální nominaci,“ věří jeden z trenérů českého týmu Daniel Kubeš, že jim k tomu pomohou právě zápasy s Maďarskem.

Tohoto protivníka zvolili především kvůli geografické blízkosti. Závěrečná příprava totiž probíhá v Brně a samotný šampionát rozehrají Češi ve Vídni.

„Navíc je to velmi kvalitní soupeř, na předchozích šampionátech jsme s nimi byli schopní hrát vyrovnané zápasy nebo je porážet. Je to tedy soupeř, který nás dobře prověří,“ vysvětloval Kubeš .

Soupeři před ME taktizují

Řada potencionálních soupeřů už navíc před mistrovstvím Evropy taktizuje. „Velké týmy chtějí hrát doma, aby nemusely nikam cestovat. Díky tomu, že Maďarsko je pro nás blízko a dobře dosažitelné autobusem, je to pro nás ideální situace. Měli jsme i jiné možnosti, ale stálo by nás to dva dny cestování. To znamená o dva dny méně tréninků,“ doplnil reprezentační kouč.

V přípravě se trenéři snaží vybalancovat především potřebnou zátěž pro jednotlivé hráče a zapracovat ty, kteří dříve nedostávali tolik prostoru.

„Situace v týmu se mění. Chybí zraněný Leoš Petrovský, nahradit ho musí jiní pivoti. Podobné je to u Ondry Zdráhaly. Byl dlouho zraněný a každá minuta, kterou stráví na hřišti, mu může pomoci víc než třeba Babákovi, který hraje stabilně a je v plném běhu,“ vysvětloval Kubeš.

Nedělní odveta se bude hrát na žádost Maďarska za zavřenými dveřmi.