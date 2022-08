„Řešili jsme hlavně to, co bude, než co bylo. Určitě jsme řešili hráče, kteří ještě nejsou k dispozici, a už jsme se dívali na dalšího nepříjemného soupeře, kterým Maďaři jsou,” podotkl asistent kouče Ginzburga Luboš Bartoň. „Čeká nás už generálka na EuroBasket, musíme setřást druhý poločas z Paříže, dostat se na lepší vlnu a produkovat náš basketbal celých 40 minut, i bez hráčů, jakými jsou „Saty” (Satoranský) nebo „Boči” (Jaromír Bohačík). Tohle bude zásadní,” doplnil bývalý reprezentant na adresu vysoké 35bodové porážky s nadupanou Francií. A také na adresu absencí, jež zůstanou i pro sobotní duel stejné, jako byly v Paříži.

Jako den a noc. Češi bez Satoranského vzdorovali Francii, ale pak odpadli

Chybět tak budou rozehrávači Satoranský (kotník), Krejčí (následky naražení soupeře do žeberní oblasti) a křídelník Bohačík (viróza). Z maďarské skvadry budou největší hrozbou staří známí guardi - 33letý Adam Hanga (21 bodů za téměř 31 minut, ale také -22 bodů za pobytu ve hře) a 31letý David Vojvoda (15 za 29 minut), kteří se ve středu s Litvou složili na 36 ze 78 bodů svého týmu.

„Hanga z Realu Madrid je velmi zkušený borec, který teď hraje z pozice rozehrávače a s Litvou měl velice dobrý zápas. Vojvoda může jako skórer dát kdykoli deset bodů za sebou a na perimetru, odkud budou nejvíc hrozit, mají Maďaři i další dva tři nebezpečné hráče. Na pivotu přece jen takovou kvalitu nemají,” analyzuje soupeře Bartoň.

A střelecky disponovaný power forward Martin Peterka jen přizvukuje: „Bude to těžký zápas, protože s kompletními Litevci hráli Maďaři až skoro do konce vyrovnaně. Teď dávali nejvíc Hanga a Vojvoda, na které se budeme muset soustředit, ale určitě nejen na ně. Nemají sice tak velké pivoty, ale mají nebezpečné střelce z dálky.”

Hrát líp bez balonu

Oba si dobře uvědomují, že tým nesmí zopakovat druhý poločas s Francií, kde nakupil nebývalých 19 ztrát. „Bude potřeba hrát líp bez balonu, neriskovat a další věc je, že řada našich ztrát třeba s Itálií na turnaji v Hamburku byla až ležérního charakteru. Druhá část pak vznikla z tlaku soupeře, což se týkalo hlavně Francie, kde to byla v druhé půlce úplná smršť. My pod tlakem rozehrávali úplně jinde, než jsme měli, a výsledek všichni viděli. Maďaři nemají potenciál na nás takhle tlačit, spíš to bude o tom dát si záležet a nedělat zbytečné chyby,” předvídá Bartoň.

K faktoru nemalého úbytku sil ve druhé půli, jejž přiznal po duelu v Paříži například křídelník Tomáš Kyzlink, asistent kouče poznamenal: „To byl ten největší rozdíl, hráči Francie na perimetru byli čerstvější a nám paradoxně nepomohla ani ta delší poločasová pauza kvůli úpravě koše, kdy naši perimetroví hráči odpracovali velmi dobrých prvních dvacet minut. Pak se ale půl hodiny nehrálo a trochu vypadli z tempa, což nahrálo do karet soupeři, který přišel do druhé půle s úplně jinou energií než my, a jakmile se dostal na koně, už tam vydržel a byl konec. Kupa našich ztrát už pak přišla z únavy, to bylo zřetelné.”

Muž, který znamená příliš mnoho. Reprezentace bez Satoranského? Hrozil by krach

Martin Peterka už byl s denním odstupem s výsledkem smířený. „Francouzi nakonec ukázali, že byli lepší, ale my se musíme soustředit na sobotu, protože to jen ten zápas, který musíme vyhrát, jinak by nám to hodně uškodilo z hlediska postupu na šampionát. Jistě, s Francouzi jsme nechtěli prohrát o tolik, ale prohrát o víc, nebo o míň je stejně prohra. Teď už ale musíme uspět,” narazil bundesligový hráč na situaci v tabulce, kde za vedoucím duem Francie - Litva (oba 6-1) je na třetím a posledním postupovém místě Černá Hora (5-2 po jasné domácí výhře nad Bosnou) už s náskokem dvou výher před lvy (3-4).

Při trvajících absencích na rozehrávce je možné, že český tým bude k rozjíždění útoků využívat větší počet hráčů z dalších pozic, tak jako to úspěšně aplikoval v první půli v Paříži. „V tomhle ohledu šlo ve Francii o velmi specifický zápas. My se připravovali na velký tlak na míč, což se v prvním poločase dařilo až nad rámec zvládat. Já doufal, že nám dlouzí hráči pomůžou, ale že se toho zhostí tak, jak ukázali, to bylo nad očekávání. Ve druhém poločase už ale i na ně byl vytvářen tlak a celkově jsme hráli jinde, než jsme chtěli. Každý hráč na míči byl pod velkým tlakem a nemohli jsme se dostat do svých systémů. Anebo to stálo hrozně moc sil,” vysvětlil asistent Bartoň.

„Budeme ve stejné rozehrávačské sestavě, ale pořád si myslím, že bychom měli Maďary porazit. Bude tam Ondra Sehnal, pár minut s Francií rozehrával i třeba Vojta Hruban, ale na to musíme být připravení a zvládneme to. Tak obrovský tlak jako od Francie bych od Maďarska nečekal. Francouzi jsou na tom atleticky jinak než prakticky celý zbytek Evropy, tedy možná až na pár výjimek,” doplnil k tématu Martin Peterka, jejž poslední dny limitovala bolest zad. „Bylo to hodně nepříjemné, i při trénincích, ale den po utkání v Paříži se to o něco zlepšilo a do soboty už by to mělo být kompletně dobré. Hrát budu určitě, jen jde o to, jestli s trochou bolesti. „Nenovi” (kouči Ginzburgovi) jsem si ale o úlevy neříkal ani v Paříži, takže moje využití bylo jen na něm,” řekl power forward ke svým osmi minutám.

Absence tým podlamují

Národní tým se i s Peterkou v sestavě představí v sobotu v novém prostředí, jímž bude pětitisícová hokejová aréna v Chomutově. „Já změnu domácí haly nevnímám jako něco zásadního. Jen si přeju, ať jsme už zdraví a můžeme se soustředit jen na basket. Ta aktuální situace s absencemi nás trochu podlamuje, ale pojďme teď zapomenout na druhý poločas v Paříži a pojďme českým fanouškům ukázat, co je čeká na EuroBasketu, protože tu kvalitu v týmu máme,” vyzývá lví družinu Luboš Bartoň.

Peterka se do Chomutova už hodně těší. „Je to hodně dlouho, co jsem tam hrál ligu, to ale bylo v menší hale. Teď se bude hrát na zimním stadionu a já doufám, že přijde hodně lidí a my vyhrajeme,” věří a zároveň nemůže pominout atmosféru, která i jeho pohltila v téměř do posledního místa zaplněné patnáctitisícové pařížské aréně Bercy. „Byla neskutečná! Jak domácí fandili, to byl zážitek. Ke konci zápasu začali zpívat i Marseillaisu. Kdyby to takhle vypadalo na našich zápasech, bylo by to super. Nevím, jestli bych si uměl představit hymnu i uprostřed našeho domácího utkání, ale jestli by nějaká taková atmosféra mohla být na EuroBasketu, tak to bude super. Kdy jindy než teď?!” vyzývá pro změnu fanoušky jeden ze lvů.

Nominace na zápas s Maďarskem:



Rozehrávači: Ondřej Sehnal (Löwen Braunschweig), Tomáš Vyoral (BK KVIS Pardubice), Viktor Půlpán (Basket Brno)

Křídla: Vojtěch Hruban (London Lions), David Jelínek (UCAM Murcia CB), Tomáš Kyzlink (Brose Bamberg), Lukáš Palyza (ERA Basketball Nymburk)

Pivoti: Patrik Auda (Jokohama B-Corsairs), Ondřej Balvín (BC Prometey), Martin Peterka (Löwen Braunschweig), Jan Veselý (FC Barcelona), Martin Kříž (ERA Basketball Nymburk)