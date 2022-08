„Chtěli jsme víc. Dělali jsme, co jsme mohli, ale úplně mi to dneska nechutnalo. Takový je sport. Zkusíme bilanci vylepšit v září na mistrovství světa v Račicích,“ naznačuje štrok posádky Miroslav Vraštil, který loni se svým parťákem skončil čtvrtý na OH v Tokiu.