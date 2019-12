Svůj žije také Miroslav Kysilka, pětadvacetiletý vyznavač amerického fotbalu z Prahy, jenž chce dokázat to, co žádný Čech před ním zahrát si za velkou louží slavnou NFL.

Hlavně se mu prosím nesmějte, jednak měří dva metry, a pak nejen sní.

Nejlepším důkazem je, že byl nedávno pozván na NFL International Scouting Combine do Německa. Kromě něj se tam připravovalo pod dohledem špičkových amerických trenérů dalších 31 nejtalentovanějších fotbalistů hrajících mimo USA. Důvod? Slavná soutěž expanduje a cílí na další fanoušky i „exotické“ posily. „Snad jsem skauty zaujal, rád bych v lednu odcestoval na Floridu a pokračovat tam v NFL Pathway programu,“ vysvětluje Kysilka.

Těch letenek ale moc nebude, hovoří se maximálně o třech. Síto proto bylo důkladné. „Vybíralo se podle fyzických a herních dovedností ale také na základě individuálních pohovorů,“ prozrazuje.

Ty otázky byly vážně na tělo. „Chtěli vědět všechno ze sportovního, osobního, dokonce i z intimního života,“ směje se opora Prague Black Panthers, která po skončení ročníku dohrávala sezonu za drážďanské Monarchs. Tedy v jednom ze tří nejlepších týmů Evropy.

I fotka ve spodním prádle

Už to byl posun. Před kempem si však Kysilka připadal jako v ráji. Vždyť na něj čekal osobní řidič.

Poté byl zařazen do skupiny s šesti dalšími ofenzivními lajnaři. A šlo se na měření. Dneska tak už zná délku svých paží, rozpětí rukou, nebo šířku dlaní… „Mám doma i fotku ve spodním prádle,“ zahlaholí.

Času na žerty ovšem na kempu příliš nebylo. Už se soutěžilo bench press se 100 kily na maximum opakování. „Podařilo se mi jich udělat 21. V rámci skupiny jsem byl druhý,“ pochlubí se Kysilka. Další disciplínou byl skok do výšky z místa. Opět z toho byla (dělená) stříbrná příčka.

Druhý a poslední den začal zase pohovorem, tentokrát s bývalou hvězdou NFL LeCharlesem Bentleym. „Bylo to něco neskutečného. Bavili jsme se o všech aspektech hry i o týmovosti a pojetí NFL versus Evropa. Znovu jsme rozebírali můj život a práci,“ líčí Kysilka. Co mohl odpovědět? Že ho zatím najdeme v kanceláři daňových poradců v Praze. A studuje i vysokou školu ekonomickou. Od ledna by ale v kolonce adresa chtěl mít napsáno: IMG Academy, Florida.

Pohled experta



Radim Kroulík místopředseda ČAAF: „Pro Česko i celou Evropu jde o vynikající zprá-vu. NFL se zajímá o starý kontinent. Vždyť v ní stále najdeme minimum Evropanů. A to většinou hráče, kteří se do zámoří přesunuli v útlém mládí. Nyní soutěž expanduje. Fotbalisté tady ale ještě nedosahují takové kvality, proto se vedení NFL orientuje na výchovu. Mirek tedy patří mezi nejtalentovanější hráče ze zbytku světa. Už to je pro něj vyznamenání.“