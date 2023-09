Na Světovém poháru ve španělském La Seu d`Urgell získal kajakář Vít Přindiš bronz a další bod do olympijské nominace. Chyba na bráně č. 5, kde se nevyvaroval 2vteřinové penalizace, ho stála dnešní vítězství. Mezi ženami se do finále probojovala Tereza Fišerová, která ale po velké chybě v závěru tratě inkasovala 50vteřinovou penalizaci a skončila 10.

Vít Přindiš. | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

„Já jsem hrozně zklamaný z toho startu. Měl jsem tady 2 skvělé starty – nahoře prvních 6 bran. V téhle finálové jízdě jsem se tam protrápil, to bylo hrozné. Pak jsem tam musel začít víc riskovat, trošku jsem se zadrh’ ve 12, to jsem šel na riziko, ale zbytek mi klouznul hezky, takže jsem byl spokojený. A hlavně mi nedošly síly, což bylo důležitý a medaile je krásný bonus,“ hodnotí svou bronzovou jízdu Přindiš, který na vítězného Petera Kauzera ze Slovinska ztratil 1,54 vteřiny.

„Bylo to skvělé, celou jízdu jsem měl pod kontrolou, ale nemyslel jsem si, že bych mohl vyhrát, protože ostatní jsou opravdu rychlí a tlačí to dolů,“ vypráví dnešní vítěz Kauzer. „Zároveň vím, že pokud se mi jízda povede, jsem schopný být mezi těmi nejrychlejšími. To se mi dnes povedlo a je to dobrý start před mistrovstvím světa,“ říká spokojeně Kauzer.

Do finále se Prskavec nedostal

Díky dnešnímu bronzu se Přindiš vyhoupl do čela průběžného celkového hodnocení Světového poháru a získává další bod do olympijské nominace. „Moc na to myslet nejde. Mám 2 body a potřeboval bych jich ještě 5. Je to strašně daleko, ale jsem rád, že jsem zajel dobrý závod, po nějakých 8–9 jízdách jsem šťouchnul, myslím si, že to není vůbec špatný,“ uzavírá Přindiš.

Do finále nepostoupila světová jednička Jiří Prskavec, který v semifinále inkasoval 50vteřinovou penalizaci na bráně č. 6. „Já jsem si tam říkal, že pojedu v téhle kombinaci spíš erku, ale byl jsem tam tak strašně vysoko, že jsem začal točit napřímo. Bohužel mě tam asi odnesl proud zleva a asi jsem tam strčil půlku hlavy. Já nevím přesně, budu se muset na to podívat. Nejsem si úplně jistý, co se stalo. Přišlo mi, že jsem tam dostatečně vysoko a že se do ní trochu odsadím a najednou ta brána byla někde nade mnou, takže je to samozřejmě velká chyba a mrzí mě to, protože tady v Seu to mám rád, ale nějak jsem neměl poslední 3 dny úplně dobrý pocit z toho ježdění, takže doufám, že si teď trochu odpočinu a že to bude dobrý na mistrovství světa,“ hodnotí Prskavec, který po dnešním závodě klesnul na průběžnou 4. pozici celkového hodnocení SP.

Mezi kajakářkami uhájila české zastoupení ve finále Tereza Fišerová. Ta ale bohužel po chybě v závěru trati obsadila 10. místo. „Řekla bych, že až do poslední kombinace byla jízda skvělá, jelo se mi dobře. Tam už došly bohužel síly. Už jsem to táhla odněkud, kde jsem neměla, co dát, ale jsem spokojená s tím, jak jsem to zvládla – jak hlavou, tak i to, jak jsem to sjela,“ popisuje Fišerová.