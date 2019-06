Láká mě Itálie. Nejdříve ale musím odmaturovat, ví volejbalistka Orvošová

/ROZHOVOR/ Bývá označována za největší talent českého volejbalu. Aby také ne. Gabriela Orvošová už v osmnácti letech hraje na univerzálu nejkvalitnějšího domácího celku – Olomouce. A stejný post zastává dokonce v české reprezentaci. „Snažím se to nevnímat. Nechci si na sebe vytvářet zbytečný tlak,“ popisuje Orvošová, jež k sobotní výhře nad Švédkami (3:0) přispěla 10 body. Náladu měla vynikající: národní tým slavil postup do Final four Evropské ligy.