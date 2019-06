Letní olympiáda 2020 bude pro české fanoušky sice trochu z ruky, ale i tak se jistě najde řada takových, kteří budou chtít držet palce Lukáši Krpálkovi, Martinu Fuksovi či Barboře Špotákové přímo v hledišti. Pokud patříte mezi ně, měli byste zbystřit. Už byl totiž zahájen celosvětový prodej lístků. V nabídce jsou jak samostatné vstupenky, tak i výhodné balíčky, jež vedle lístků obsahují také ubytování v dějišti her a případně i dopravu.

Ceny vstupenek na Hry XXXII. letní olympiády se pohybují v rozmezí od zhruba 650 korun (základní skupiny, rozjížďky, kvalifikace) až po 65 tisíc korun za přístup na zahajovací ceremoniál.

„Objednali jsme vstupenky na sporty, kde očekáváme českou účast nebo o které pravidelně bývá zájem. Organizátoři nám přidělili určitý počet lístků, další máme na čekací listině,“ řekla Blanka Konečná, manažerka ticketingu Českého olympijského výboru.

Obrovský zájem

V Česku prodej vstupenek zajišťují pouze cestovní kanceláře IB Travel a Invia.cz. Český olympijský výbor nedoporučuje kupovat vstupenky od neautorizovaných prodejců.

„Prodej vstupenek se trochu zpozdil vzhledem k obrovskému zájmu Japonců. Přestože pro japonské fanoušky je určeno nejméně sedmdesát procent lístků, poptávka je tak obrovská, že o vstupenky proběhlo veřejné losování. Teprve poté bylo možné zahájit celosvětový prodej,“ dodala Blanka Konečná.

Celkem se na olympijské hry v Tokiu, které proběhnou od 24. července do 9. srpna 2020, prodává 7,8 milionu kusů vstupenek. Soutěžit se bude ve 33 sportech a 324 disciplínách. Zájemci dostanou fyzicky vstupenky do rukou přibližně měsíc před startem olympijských her.

Pokud budete mít k možnosti nákupu vstupenek na olympijské hry 2020 jakékoli dotazy, sledujte webové stránky www.olympic.cz, kde najdete aktuální informace, případně se obracejte na stránky českých autorizovaných prodejců.

Petr Procházka ml.