Fanoušci golfu mají v tomhle týdnu o zábavu postaráno - turnaj Tipsport Czech Ladies Open se chlubí dotací 200 tisíc eur, zúčastní se ho 132 hráček (z toho jedenáct nadějí z Česka) a přímý přenos nachystala stanice O2 TV Sport.

Deník přináší netradiční pohled na tři golfistky, které od pátku do neděle rozzáří hřiště v Berouně.

Carly Boothová (29)

Největší pozornost vzbuzuje Carly Boothová. V jedenácti letech se radovala z prvního triumfu, tři roky nato už tahle Skotka zápolila s profesionálkami. Teď je uznávanou hráčkou se třemi tituly z okruhu LET a také golfovou modelkou.

Poprask vzbudila sebevědomá blondýnka při natáčení na ostrově Mauritius. Její snímky z pláže obletěly svět, pro magazín GolfPunk se pak nechala nafotit ve stylu Padesáti odstínů šedi.

"Zajímalo by mě, jaké by to bylo se poprat. Nikdy jsem to neudělala, ale zjistit, jak jsem silná, by mě lákalo," řekla v rozhovoru.

Zdroj: Youtube

Sandra Galová (36)

Hodně se mluví také o Sandře Galové. Důvod? Pochází z Česka. Tedy, její rodiče tady žili, ona už se narodila v Německu. A aby těch zmatků nebylo málo, před pár dny sympatická brunetka získala americké občanství.

"Je to zvláštní, pořád se cítím jako Evropanka, ale přece jen sedmnáct let žiju v Americe. Domovem je pro mě pořád i Německo, ale také Praha a Česko, kam odmalička jezdím ráda," prohlásila Galová, podle jednoho žebříčku devátá nejkrásnější golfistka na světě.

Mimochodem - před deseti lety vyhrála prestižní akci okruhu LPGA a objevila se i na olympiádě v Riu.

Zdroj: Youtube

Nuria Iturriozová (25)

Třetí obletovanou celebritou bude Španělka Nuria Iturriozová. Golfu se věnuje odmala, získala tři tituly na okruhu LET, navíc si vydobyla účast mezi profesionálkami z LPGA. Ačkoliv takřka na každé fotce vyklouzlí zářivý úsměv, snadné to neměla…

"Hrdinou je pro mě můj tatínek, který umřel na rakovinu, když mi bylo čtrnáct let. Tehdy to celá rodina nesla těžce, ale naučilo mě to si vážit toho, co člověk má," podotkla.

Jejím idolem je Rafael Nadal, což je logické - oba pocházejí z Mallorky. Iturriozová měla to štěstí jej potkat přímo na greenu. Loni při speciálním turnaji na domácí půdě obsadila pátou pozici. Těsně před světoznámým tenistou, jenž skončil šestý. Golf umí taky.

Zdroj: Youtube