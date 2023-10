Na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles budou i kriket, flag fotbal (bezkontaktní verze amerického fotbalu), baseball pro muže a softbal pro ženy, lakros a squash. Návrh pořadatelů, kteří mají právo požádat o zařazení několika sportů, dnes na zasedání v Bombaji schválil Mezinárodní olympijský výbor (MOV).

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

O pětici navrhovaných sportů, protože baseball a softbal se berou jako jeden, hlasovali členové MOV v jednom balíčku. Proti byli dva z 90 delegátů. "Chceme, aby LA 2028 bylo odrazovým můstkem pro všech našich pět sportů," řekl členům MOV předseda organizačního výboru Casey Wasserman.

Pořadatelská volba znamená jen jednorázové, nikoli trvalé zařazení do programu. Baseball a softbal se na OH vrátí po sedmi letech, po absenci v letech 2012 a 2016 si je vybrali pořadatelé her v Tokiu, ale za rok v Paříži nebudou. Na turnaji v Los Angeles by měli hrát i profesionálové z MLB. "Je na tom dohoda MLB s asociací profesionálních hráčů. Ještě je tam ale potřeba několik legislativních věcí dotáhnout," upřesnil předseda České softbalové asociace Gabriel Waage, jenž je zároveň členem vedení Světové konfederace baseballu a softbalu (WBSC).

Rád by na olympijském turnaji viděl české softbalistky. "Uděláme pro to, co se dá. Budeme se snažit odehrát co nejvíce zápasů se světovou elitou a třeba také zlepšit naši extraligu," uvedl Waage. Na vzestupu je také český mužský baseball, který se letos poprvé dostal na prestižní World Baseball Classic.

Turnaj v lakrosu se uskutečnil na OH v letech 1904 a 1908, za pět let se bude soutěžit v jeho variantě v šesti hráčích. Tuzemský svaz věří, že by se pod pěti kruhy mohl představit i český tým, zejména mezi ženami je velmi nadějná generace. "Zajímavostí je, že disciplína sixes je nejvíce podobná jednoručnímu českému lakrosu, který se u nás hraje už více než šedesát let," uvedl v tiskové zprávě prezident České lakrosové unie Roman Pokorný.

Češky aktuálně patří v lakrosu k evropské špičce. "Chceme si tuhle pozici dlouhodobě udržet. To znamená, že i ve světovém měřítku bychom se rádi posunuli ještě o kousek výš. Pro hráčky, kterým je nyní mezi patnácti a dvaceti lety, jsou olympijské hry v Los Angeles obrovská motivace, aby na sobě začaly makat na úrovni, jako to dělají profesionální sportovci," řekl trenér ženské reprezentace Adam Ondráček.

Kriket se na OH hrál jen v roce 1900. Jeho návrat v kratším formátu by mohl zvýšit hodnotu vysílacích práv v Indii o více než 100 milionů dolarů (přes 2,3 miliardy korun). Právě v Indii je tento sport velmi populární.

Olympijská premiéra za pět let čeká squash a flag fotbal, kde se očekává účast hráčů z elitní soutěže klasického amerického fotbalu NFL. Koordinátor rozvoje flag fotbalu v Česku Bohuslav Rom zařazení nazval obrovským okamžikem.

"Už několik let pracujeme na rozvoji flag fotbalu ve spolupráci se základními školami. V současné době máme v tomto programu zapojených okolo stovky škol. Věřím, že je to velký milník pro americký fotbal v Česku, a že tento úspěch přivede k našemu sportu ještě více mladých sportovců. Pro všechny hráče a trenéry je to velká odměna za jejich tvrdou práci a vidina toho, že si budou moc splnit svůj olympijský sen," uvedl Rom v tiskové zprávě.

O kvalifikačním klíči zatím informace nemá. Zmínil ale úspěchy českých mládežnických výběrů. "Naše týmy U15 a U17 patří mezi špičku v Evropě a máme oprávněný nárok pomýšlet na to, že v kvalifikaci o olympijský turnaj rozhodně nebudeme do počtu," dodal Rom.

Squash o zařazení do olympijského programu usiloval dlouhodobě. "Přijetí na olympiádu už přivítala s radostí také světová asociace squashe. Je třeba se už také zamýšlet nad tím, abychom se objevili na další olympiádě. Rádi bychom dostali squash do pozice etablovaného olympijského sportu. Je potřeba veškeré výstupy profesionalizovat a ještě více rozšířit členskou základnu dětí," uvedl předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl.

V programu her v Los Angeles 2028 naopak nezbylo místo na breakdance, který bude mít olympijskou premiéru za rok v Paříži.