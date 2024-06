Měsíc před mistrovstvím Evropy v Portugalsku si česká ženská lakrosová reprezentace zpestřila závěrečnou fázi přípravy focením profilových i netradičních snímků. „Rozhodně to byla změna od normálního režimu, takové zpříjemnění kolotoče tréninků. Myslím, že to pro všechny byla zábava,“ pochvalovala si obránkyně Linda Semeráková.

Lakrosové reprezentantky zářily před objektivem | Video: se svolením www.lacrosse.cz

Někdo se drobně líčí, důležité jsou účesy a další nezbytné úpravy, aby holky vypadaly na fotkách co nejlépe. Zrcadlo v šatně je středobodem příprav. Reprezentantky si navzájem pomáhají, půjčují si boty nebo kraťasy. Přestože mají jen několik dní před finálovými souboji v lize v klubových barvách, v národním týmu panuje skvělá a přátelská atmosféra.

Po první vlně profilových fotek v modrých dresech přišla uvolněnější část v bílé sadě. „Pozvali nás do místnosti, kde jsem měla pocit, jako kdybych se objevila někde na Marsu,“ směje se Semeráková a dodává: „Místnost byla nasvětlena do národních barev a kolem nás byl kouřový efekt.“

Mezi reprezentantkami nechyběla ani Tereza Kreuzová, která strávila končící sezonu na univerzitě v Americe. Brzy po příletu, bez jediného tréninku, se hodila do parády a zamířila před objektiv. „Na univerzitě jsme se taky takhle fotily, bylo to podobné. Je super, že se povedlo něco takového uspořádat i tady,“ říká hráčka, která studovala a hrála lakros na univerzitě v Bridgeportu ve státě Connecticut.

Dlouhé čekání na medaili

V den focení navíc slavila narozeniny. „O půlnoci jsem přiletěla, ráno jsem si byla zacvičit ve fitku, abych protáhla tělo po letu. Pak jsem se viděla s rodinou. Vždycky, když se vrátím, je nejlepší dárek strávit čas s rodinou a letos je to lepší o to, že jsem viděla rovnou i holky tady na focení,“ líčí defenzivní opora národního týmu.

Obě hráčky už vyhlíží mistrovství Evropy, které se bude hrát od 10. do 20. července v portugalské Braze. Český tým čeká přes dvacet let na medaili ze seniorského ME, ale dobrou motivací může být současné reprezentaci juniorský výběr, který loni získal v Praze na evropském šampionátu stříbro. Ostatně Semeráková je jedna z hráček, které u tohoto úspěchu byly, a nyní by ráda navázala.

Kdyby nevyšla medaile, skromnější cíl je umístit se mezi nejlepšími sedmi týmy, to je totiž kvóta evropských zemí, které se zúčastní za dva roky mistrovství světa v Japonsku. „Určitě se těšíme, že budeme moct porovnat síly s ostatními týmy z Evropy a porvat se o místo zaručující účast na světovém šampionátu,“ zmiňuje Semeráková a Kreuzová ji doplňuje: „Máme hodně mladých hráček z úspěšného juniorského týmu, tak se těším, jak vše spojíme dohromady.“