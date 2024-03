/VIDEO/ Magickou hranici čtyřiceti tisíc bodů překonal v zámořské NBA basketbalista LeBron James. Před zápasem proti Denveru mu k jejímu pokoření chybělo devět bodů, nakonec jich nastřílel šestadvacet. Radost ale devětatřicetileté hvězdě kazila prohra 114:124.

LeBron James v dresu Lakers. | Foto: ČTK

James vloni v únoru vystřídal v čele střeleckých statistik Kareema Abdula-Jabbara (38.387 bodů) a po zhruba roce už je před legendárním pivotem Lakers o více než 1600 bodů. Metu 40.000 překonal na začátku druhé čtvrtiny a při následujícím oddechovém čase se dočkal od diváků aplausu vestoje. „Když jsem překonal 40.000 bodů a viděl v hledišti manželku, maminku, tleskat svou dceru…, musím uznat, že to byl skvělý pocit,“ řekl James, na jehož počest Lakers připravili i speciální přestávkové video.

James byl nejlepším střelcem domácích, připsal si i 9 asistencí. S 23 body mu sekundoval Rui Hačimura, 19 bodů a 14 asistencí přidal Austin Reaves.

„Je úžasné být s ním (Jamesem) každý den, je to něco, za čím se člověk bude později v životě ohlížet. Začíná to tím, co dělá a jak pracuje, když se nikdo nedívá. Přímo před námi máme jednoho z nejlepších hráčů, co kdy basketbal hráli,“ řekl Reaves.

Denver dovedl k výhře Nikola Jokič, jenž zaznamenal 35 bodů, 10 doskoků a 7 asistencí. Michael Porter přidal 25 bodů a 10 doskoků.