Zatímco dnes pětasedmdesátiletý Abdul-Jabbar, který držel rekord od roku 1984, potřeboval v sedmdesátých a osmdesátých letech na 38 387 bodů 1560 zápasů, Jamesovi k tomu stačilo o 150 utkání méně. V průměru střílí přes 27 bodů na zápas.

Dnes ale musel svůj dlouhodobý průměr výrazně překonat, pokud chtěl pokořit rekord. Fanoušci mu však věřili a někteří dokonce zaplatili 75 tisíc dolarů, aby jeho historický zápis viděli na vlastní oči. A James je nezklamal.

Už v poločase měl na kontě 20 bodů, ve třetí čtvrtině přidal dalších 16 bodů a rekord tak překonal už 10 vteřin před koncem třetí dvanáctiminutovky. Zápas pak byl zhruba na deset minut přerušen kvůli slavnostnímu ceremoniálu.

Oklahoma se však pauzou nenechala rozhodit a šňůrou 12:0 získala ve čtvrté čtvrtině dvouciferné vedení. To už hráči Thunder nepustili a v hale Lakers trochu pokazili oslavy Jamesova rekordu výhrou 133:130. Shai Gilgeous-Alexander k tomu přispěl 30 body. James v poslední čtvrtině dal už jen dva body.

Vždycky jsem měl pocit, že jsem nejlepší

„Těžko říct, jak mě to zasáhlo. Zasáhlo mě hodně, když má rodina přišla na hřiště poté, co jsem překonal rekord, a viděl jsem všechny své přátele a příbuzné. Ještě mi to ale úplně nedošlo," řekl James po zápase. „To, že stále dokážu hrát na takové úrovni, po dvaceti letech a s tím počtem minut na zápas, v základní části a play off, a stále jsem na vrcholu, to je neskutečný pocit," dodal.

Rekord LeBrona Jamese:

Zdroj: Youtube

Překonáním rekordu James oživil debaty o tom, kdo je nejlepším basketbalistou historie. „Já sám vím, co každý večer přináším a co na hřišti dokážu. Vždycky jsem měl pocit, že jsem ten nejlepší, kdo hrál tuhle hru, ale je tu také spousta jiných skvělých hráčů a jsem rád, že jsem součástí jejich cesty. Každý má svého favorita, ať o tom rozhodnou jiní," řekl čtyřnásobný šampion NBA k tématu nejlepšího hráče všech dob.

Rekord Abdula-Jabbara byl dlouho považovaný za nepřekonatelný. Třetí nejlepší střelec historie Karl Malone si prodlužoval kariéru až do 41 let a stejně ztrácel 1459 bodů, Kobemu Bryantovi chybělo 4744 bodů a Michaelu Jordanovi 6095 bodů.

„Nikdy jsem si nemyslel, že zažiju dva hráče, kteří nastřílejí přes 38 tisíc bodů. Dobře si pamatuji, jak můj spoluhráč Kareem tehdy rekord překonal. A teď je to tu znovu. Tímto LeBron utvrdil svůj odkaz," řekl legendární Magic Johnson. „Tento rekord tu byl 40 let a většina lidí si myslela, že nikdy nebude překonán. A teď je to tady," dodal komisionář ligy Adam Silver.