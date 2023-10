Roman Dostál

Český biatlonista Roman Dostál.

biatlon

MS 2005 v Hochfilzenu

Bylo to ještě předtím, než vypukl český biatlonový boom. Roman Dostál před osmnácti lety opanoval na světovém šampionátu vytrvalostní závod, což nečekal snad ani on sám. Bylo mu už 34 let, jelo se za mizerného počasí a nikdy předtím se podobnému úspěchu nepřiblížil. „Povedla se mi suprově načasovat forma, všechno se to sešlo,“ vzpomínal Dostál po letech.