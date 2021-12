Ulbingová jízdu zvládla a Ledecká projela cílem s dostupem čtyř sekund druhá. "Možná to někomu přijde trapný, že dávám ruku do cíle, i když tam už na mě soupeřka čeká, ale já už to mám tak nastavený. Budu bojovat do posledního dechu," konstatovala Ledecká.

Ledecká po roce na snowboardu válela, o triumf ji připravil pád ve finále

S návratem do snowboardingového Světového poháru po roce mohla být spokojená. Navíc udivila rychlou kvalifikační jízdou v červené trati. "Za první kvalifikační jízdu jsem hodně ráda," pochvalovala si Ledecká, která ženy deklasovala o sekundu a její čas 37,09 překonal jen jediný muž. "Nedá se to srovnávat, protože oni jedou v daleko horší trati," upozornila Ledecká.

Snowboardisté ale výkon české hvězdy ocenili. Za Ledeckou pak chodili. "A říkali, že další drink je na ně, že je moc často holka nepředjíždí. To bylo super," řekla se smíchem Ledecká. Přišel i Slovinec Žan Košir, s kterým v poslední době trénovala. "Říkal mi: \'Já se na tréninku bál, že jsem moc pomalej, ale bylo to jen tím, že ty jsi dost rychlá\'. Takže měl radost," pronesla Ledecká.

Ledecká oprášila snowboard. Rozhodla touha po olympiádě, musí splnit kritéria

V Carezze jela před devíti lety svůj první závod Světového poháru. "Tak k tomu mám speciální vztah a mám to tady ráda. Kopec je fajn," uvedla. V letech 2015 a 2017 zde zvítězila. "Mám tu po sobě pojmenované dvě kabinky, snažila jsem se o třetí. Škoda, že jsem spadla."

Jubilejní dvacátý triumf v seriálu SP na prkně může přidat už za dva dny. V sobotu se pojde v nedaleké Cortině. "Snad se poučím z chyb a užiju si skvělej závod," řekla.