Sobotní galavečer organizace KSW v Třinci měl minimálně v očích domácích fanoušků jednoznačného hrdinu. Stal se jím talentovaný MMA zápasník Leo Brichta, jenž si vydřeným skalpem polského soupeře Romana Szymanského hlasitě řekl o titulovou šanci. „Zrodila se nám nová a skutečná hvězda,“ smekla klobouk i samotná organizace. Velice slibná budoucnost se přitom šestadvacetiletému rodákovi z Prahy rýsuje i daleko za dvířky kulaté klece.

Český zápasník Leo Brichta se raduje z vítězství na galavečeru v Třinci. | Foto: se svolením KSW

Z českého pohledu to zdaleka nebyl úspěšný sobotní večírek. Hned pět domácích zápasníku muselo uprostřed třinecké Werk Areny zkousnout tvrdou porážku a zdálo se, že druhý turnaj elitní evropské organizace KSW na české půdě si suverénně podmaní skupinka polských válečníků. Než ovšem do klece dotancoval jeden z největších příslibů tuzemské MMA školy.

Naprosto geniálně připravený Leo Brichta, jenž alespoň jednou umožnil jinak smutnému třineckému publiku vyskočit samou radostí ze sedadel. Rodák z Prahy přemohl v tříkolové bitvě favorizovaného Poláka a současnou trojku lehké váhy Romana Szymanského a špičkovým výkonem tak vykročil za jedinečnou titulovou šancí.

„Začátek jsem trochu zaspal, ale myslím si, že jsem přeci jenom bodoval. Ve druhém kole jsme se dostali na zem, kde se soupeř hodně unavil. A já cítil, že je to vyrovnané a třetí kolo rozhodne,“ pronesl po zápase Brichta, jenž v závěrečné pětiminutovce zasypal svého soupeře sérií dominantních úderů.

Rozjetou mašinu pak musel zastavit až rozhodčí. Konec a jediný český skalp večera byl na světě. „Atmosféra tady byla ‚bardzo mocna‘,“ pochvaloval si a přidal také něco málo ze svého polského slovníčku. „Nebudu vám lhát, já si fanoušků vážím jako nikdo jiný. Díky nim jsem tady, ale cítím ten tlak. Když celá aréna skanduje moje jméno,“ dodal Brichta.

Šestadvacetiletý zápasník tak přidal na svůj účet již dvanácté vítězství, z posledních devíti soubojů navíc ani jednou neodcházel v roli poraženého. To je vizitka, která dělá z někdejší tváře Oktagonu a člena pražského PriMMAt Gymu zasloužilého adepta na titulový duel v KSW.

Youtube kariéra či apel na ministryni obrany

Přitom po skončení utkání byste si v útrobách arény nejspíše řekli, že českému šikulovi muselo tak trochu přeskočit v hlavě. „Asi to byl poslední zápas. Mám toho dost, chci do důchodu,“ zaskočil Brichta novináře. „Nevím. Neptejte se mě, co bude dál, nechci na to odpovídat. Nechte se překvapit,“ vzkázal domlácený bojovník se zlatou trofejí v ruce.

Neuvěřitelný sympaťák a bavič, ale také člověk, kterému když zrovna nesednete, tak létáte v maléru. Brichta je zkrátka značka originál. Originál, jehož si ovšem za svou otevřenost a upřímnost váží většina příznivců bojových sportů. O to více by jeho předčasný konec v kleci zamrzel.

Jenže zápasníkovo srdce už nějaký ten pátek neplesá pouze pro výměnu pěstních názorů v kleci. Kromě MMA se totiž věnuje také kariéře youtubera ve vlastním pořadu Brichtalk a rovněž natáčí úspěšný podcast, kam už přijal pozvání třeba i bývalý premiér Andrej Babiš. A co je rozhodně k zamyšlení…

„MMA mám jako koníček. Baví mě to dělat a být s kamarády v tělocvičně. Podcastům sice věnuju ještě méně času, ale je tam o dost víc peněz. Musíte vzít váhy a všechno na ně položit. Vyjde vám z toho nepřímá úměra. Tak co je lepší? Jednoduché,“ pokrčil Brichta rameny.

Sobotní zápas Lea Brichty v třinecké Werk Areně.Zdroj: se svolením KSW

Navíc prozradil, že rád nahlíží také do politického rybníčku. „Baví mě to. Apeluju na ministryni obrany, aby se vykašlali na ty F-35,“ zavtipkoval a pokračoval ve své myšlence. „Rád bych zkusil komunální úroveň. Proč? Je to jako byste chtěl jít rovnou mezi profesionály. Nejdřív se musíte obouchat mezi amatéry. Pokud dopadnou dobře komunálky, tak potom se můžu hýbat s velkými žraloky,“ zakončil.

Pokud loučení, tak by bylo rozhodně o něco krásnější s titulovým pásem organizace KSW. A to může být pro Brichtu rozhodně lákavý kompromis. Nebo jen pouhý výkřik do tmy?