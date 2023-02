„V etapách dojde k několika změnám. Někde to bude o něco těžší, jinde dojde ke zkrácení, abychom závodníky přinutili k větší aktivitě. Trasa zůstává prakticky stejná. Jedná se o spravedlivý závod. Dvakrát se o vítězi etap rozhodne na kopci, takže půjde o zasloužený triumf,“ popsal ředitel.

Pořadatelé mají zatím z elitní skupiny World Tour potvrzenou účast nizozemské ekipy Jumbo Visma a německé sestavy Bora-Hansgrohe. „Věříme, že se nám podaří přilákat minimálně ještě jeden špičkový tým. Z dvojkové kategorie bych jmenoval španělskou stáj Caja Rural-Seguros RGA, za níž závodí trojice Čechů,“ zmínil Daniela Babora, Tomáše Bártu a Michala Schlegela.

„Zatím vypadá jezdecké složení velice dobře a úroveň závodu by měla být opět vysoká,“ pokračoval. Důležitou roli při přijímání startujících hraje bezpečnost. „Spousta silnic je velice úzkých. Maximem bude účast zhruba sto padesáti závodníků, což je dvaadvacet týmů. To je stejné pro oba závody,“ připomněl.

Bezpečnost má největší prioritu. „Věnujeme jí maximum času i finančních prostředků. Ono zabezpečit trať, která může mít až dvě stě kilometrů, vyžaduje enormní úsilí a zkušenosti. Nejedná se o fotbalový stadion nebo hokejovou arénu, kde je možné mít díky kamerovému systému všechno pod kontrolou,“ poznamenal.

„Obnáší to kooperaci s policií, záchrannými složkami a zdravotníky. Navíc letos budeme spolupracovat s odborníky ze Švýcarska, kteří se specializují na etapové závody a mají zkušenosti třeba z Giro d'Italia. Očekáváme, že nám Švýcaři při zabezpečení celé trati hodně pomohou,“ uvedl organizátor.

Opět do Jeseníků

Při Závodě míru, který se jede ve dnech 8.-11. černa, je trasa několik let podobná. Jede se prolog plus tři těžké etapy. „V tom nás utvrzují zpětné vazby od zúčastněných reprezentací,“ prozradil König. „Při obou závodech zajíždíme do Jeseníků. Bude to opět těžké, pojede se přes tamní nejnáročnější stoupání, ale nechte se překvapit.“

V minulosti se na Závodě míru profilovaly budoucí hvězdy současného pelotonu jako jsou Pogačar nebo Allaphillipe. Je to tak stále? „Prvních pět až deset závodníků konečného pořadí obvykle podepíše profesionální smlouvy s týmy nejvyšší nebo druholigové kategorie. Není to jen o vítězi, na Moravě závodí spousta talentů,“ vyprávěl.

„Prosadila se i řada Čechů. Ono to je logické. Kde jinde se předvést než při závodě na domácích silnicích, který sleduje spousta skautů a manažerů,“ vysvětlil šéf závodu. „Při uzavírání kontraktů se na výkony při Závodě míru značně hledí. Vím, že loni se skaut z Bora–Hansgrohe pohyboval mezi etapami a mladé jezdce sledoval při těžkých stoupání.“

Jméno König má stále zvuk

Nezanedbatelný je při organizaci osobní podíl bývalého jezdce, který první desítce dokončil všechny podniky Grand Tour. A to nebývalým stylem, vždy při svém debutu. Na Vueltě byl v roce 2013 devátý, o rok později zazářil sedmým místem na Tour de France a v další sezoně dojel šestý na Giru.

Jeho cyklistická minulost sehrává pozitivní roli. „V týmech se ví, co jsem jezdil. Díky tomu mám pootevřené dveře. Snažím se využívat konexí, řadu lidí znám osobně. Když jim napíšu, vědí, o koho jde, a snaží se mi vyjít vstříc,“ prohlásil König.

„Jednak jde o komunikaci a shánění týmů, přes vybírání tras a určování, jakým směrem se budou závody po sportovní stránce ubírat, až po to, jaký komfort závodníci dostanou. Moji snahou je udělat jim závod co nejpříjemnější a poskytovat co nejlepší podmínky,“ přiznal někdejší závodník, který na Moravě triumfoval dvakrát v době, kdy se závod jmenoval Czech Tour.

Závody chce dál zkvalitňovat. „Mám představu, aby k nám přijížděli jak mladí reprezentanti, tak i závodníci z elitních týmů, a rádi se vraceli. Víme, že nejsme Tour de France, ale chceme nabídnout náročné a bezpečné závody.“