Tradiční silniční závod v moravských horách bude uprostřed léta opět přehlídkou skvělé cyklistiky. Jeho prestiži má pomoci i návrat k dřívějšímu názvu. Už od letošního 15. ročníku v něm nebude jméno hlavního sponzora společnosti Sazka a bude se nazývat Czech Tour.

Ředitel Czech Tour Leopold König (zcela vlevo) a vedle něj cyklisté, kteří by se v červenci mohli objevit na startu: Daniel Turek, Tomáš Bárta, Michael Kukrle | Foto: Ivana Roháčková

„Všechny velké závody mají v názvu svou zemi. Rozhodli jsme se to udělat také, aby bylo jasné, že se jedná o národní závod. Vyhovuje to nám i hlavnímu sponzorovi. Budujeme národní sportovní poklad,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel závodu Leopold König, bývalý úspěšný závodník, který se na nejprestižnějších závodech Grand Tour dokázal umístit v elitní desítce.

Přijede na Moravu Froome?

S jeho slovy souhlasí i ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka Petr Jonák. „Sazku v cizině moc lidí nezná, ale název Czech Tour bude umět každý identifikovat. Vyplatí se to závodu i nám. Podpora není dána logem v názvu. Věříme, že tenhle závod má potenciál stát se jedním z největších závodů v Evropě,“ poznamenal.

Organizátoři mají ve dnech 27. do 30. července přislíbenou účast dvou elitních týmů Jumbo-Visma a Bora-hansgrohe z World Tour. „Vedeme jednání s dalšími formacemi včetně těch worldtourových,“ pokračoval ředitel.

Není vyloučena eventualita, že by se na Moravě mohl objevil čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome, který je momentálně členem stáje Israel-Premier Tech. „U Chrise bude hodně záležet, jestli pojede Tour de France. Pokud by v sestavě nebyl, jeho účast by byla reálnější,“ nastínil König.

V královské etapě dvakrát na Dlouhé stráně

Dále prohlásil, že závodníky na trati nečeká nic pěkného. Trasa čtyř etap vydá 666 kilometrů, během nichž nastoupají přes 11 tisíc výškových metrů. V královské třetí etapě se dvakrát pustí do stoupání na ikonické Dlouhé stráně, přičemž cíl je čeká až po dalším výšlapu na Červenohorském sedle.

„Tenhle závod vyhrávají vrchaři a tak to bude i dál. Věřím, že to je cesta, jak přitáhnout nejlepší týmy. Chceme vidět agresivní závodění a etapy na Czech Tour - co se týká převýšení – jsou srovnatelné s těmi, jaké jsem poznal při závodech Grand Tours,“ zmínil König.