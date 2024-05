Česko žije hokejem. Běží však další akce a jiné se připravují. Do začátku největšího domácího cyklistického závodu Czech Tour zbývají dva měsíce a organizátoři mají napilno. Na silnicích severní Moravy a Slezska se ve dnech 25.-28. července pojede závod, jaký svou kvalitou všechny předchozí ročníky překoná.

Leopold König v ředitelské funkci | Foto: se svolením Czech Tour

Nejpovolanějším osobou ohledně novinek a stavu příprav je Leopold König, ředitel Czech Tour. „Máme uzavřené tratě, s ohledem na televizní přenosy finalizujeme poslední detaily a řešíme ubytování pro týmy kategorie World Tour, které mají specifické požadavky. Všechno už směřuje do finiše. Z celkového počtu startujících bude českých jezdců zhruba deset procent. Závod přesahuje hranice České republiky,“ prohlásil v rozhovoru s Deníkem bývalý elitní cyklista.

Fanoušky nejvíc zajímá, jaké týmy do Česka přijedou a na jaké závodníky se mohou těšit?

Czech Tour patří do kategorie 2.1. Ta není nejvyšší, ale s osmi worldtourovými celky jsme v tomto organizačním schématu ve špičce. Některé výš postavené závody takovou konkurenci neseženou. To považuju za úspěch. V budoucnosti bych se chtěli posunout do vyšší kategorie UCI ProSeries.

Co je kvůli tomu potřeba splnit?

V současnosti už všechna kritéria ProSeries splňujeme. Jedním z nich je vedle účasti worldtourových týmů přímý televizní přenos, a ten se letos poprvé bude vysílat. Nesmíme samozřejmě nic podcenit. Vysokou úroveň musíme zopakovat i v příští sezoně, protože okno na změnu licence se otevře až pro rok 2026. Věřím, že pak bychom mohli s naším požadavkem uspět.

Máte nasmlouvanou účast osmi elitních stájí, ale v této chvíli se ještě asi nedá mluvit o tom, jací závodníci koncem července přijedou…

Na to, kdo se tady objeví, budeme v podstatě čekat do poslední chvíle. Vzhledem k tomu, že termín Czech Tour je mezi Tour de France a olympiádou, tak to dává naději, že by se na startu mohl objevit někdo z hvězdných jezdců. To však záleží na spoustě okolností. Nedovedu si však představit, že by například Quick-Step nebo Ineos přijeli s nezvučnou soupiskou, protože u nich v podstatě - co jméno - to hvězda. Musíme si však počkat.

Program Czech Tour 2024

1. etapa-25.7.: Prostějov-Ostrava (151,2 km)

2. etapa-26.7.: Zlín-Pustevny (170,1 km)

3. etapa-27.7.: Moravská Třebová-Dlouhé Stráně (134,7 km)

4. etapa-28.7.: Šumperk-Šternberk (129,2 km

Uvažujete, že byste jako loni oslovili někoho jako byl Chris Froome, který už nepatří mezi silničářskou elitu?

Jednáme s ním. Na startu bude jeho současný tým Israel-Premier Tech, respektive jeho development sestava, a tak uvidíme, jestli by se mu Czech Tour hodila pro programu. Jezdí menší závody. Posledně byl nadšený z fanoušků a rádi bychom ho znovu přivítali.

Váš závod startuje čtyři dny po skončení Tour de France. Myslíte, že by někdo z jezdců, kteří budou mít v nohách třítýdenní martyrium, mohl přijet na Moravu?

Možné to je. V minulosti se u nás jezdci, kteří odjeli Starou dámu, startovali. Nedá se ovšem počítat, že by to mohl být někdo z top 10. Spíš se však sestavy budou skládat ze závodníků, kteří závodili na Giro d'Italia nebo se budou chystat na Vueltu.

Jak se může do složení týmů promítnout srpnový souboj o olympijské medaile, který bude zřejmě vyhovovat specialistům na jednorázové závody?

To by také mohlo připadat v úvahu. Ten, kdo nepojede Tour de France, nebo z ní z nějakých důvodů odstoupí už v prvním nebo druhém týdnu, tak se k nám může přijet finálně doladit. To by se dalo předpokládat i v případě skutečné klasikářské hvězdy, ale to jen předjímám.

Co se týká českých jezdců, je o jejich účasti konkrétnější povědomí?

Máme příslib od Mathiase Vacka, který by měl jet v development sestavě své stáje Lidl-Trek. Přihlášený je tým Soudal Quick-Step, v jehož barvách momentálně jedou Giro d'Italia Jan Hirt a Josef Černý. Proto doufáme, že by se aspoň jeden z nich, ale nejlépe oba, mohli na domácí půdě představit. Ve hře je účast Pavla Bittnera z týmu DSM-Firmenich PostNL. Další Češi se představí v domácích kontinentálních stájích ATT Investments a Elkov-Kasper. Celkově bude Čechů z celkového počtu startující zhruba deset procent.

Co vy osobně říkáte na růst a ambice Mathiase Vacka?

Je obrovským talentem. Brzy může na klasikách v podstatě nahradit Zdeňka Štybara. Ten ve své největší slávě jezdil v popředí monumentů jako jsou Paříž-Roubaix nebo Kolem Flander, a to samé se dá očekávat i od Mathiase Vacka. Daří se mu i v etapových závodech. Myslím, že teprve objevuje své limity a ještě všechno má před sebou.

Na jaře došlo k několika těžkým zraněním. Fanoušci si pamatují hromadný pád Okolo Baskicka. Jsou vaše tratě připravené tak, aby se něco takového nestalo?

Spolupracujeme se špičkovými odborníky. Naše tratě jsou s ohledem na bezpečnost dobře připravené, ale nikde na světě se nedá zaručit, že nedojde k pádům. Je v tom vždycky kus rizika a silniční cyklistika je svým způsobem nebezpečný sport. Můžeme cokoliv zabezpečit, ale ve finále to není jen o pořadateli, ale také o závodních a podmínkách. Je prokázáno, že ve větší míře si za pády mohou sami závodníci.

Riskují, aby na sebe upozornili

Myslíte, že moc riskují?

Je to tak. Za chování závodníků nemůžeme zodpovídat. Tlak na výkon je obrovský, a bylo to tak vždycky. Vždycky se padalo, ale jsou období, kdy jsou pády častější. Letošní případy kopírují začátek sezony, kdy jezdci na sebe chtějí upozornit a víc riskují. Postupem času se situace zklidňuje a nejezdí se tak divoce, nicméně pády jsou součástí každého závodu i etapy. Cyklistika se nehrajeme na hřišti nebo kurtech, jezdí se v otevřeném prostranství, kde se závodníci musí vyrovnávat s vnějšími vlivy jako vítr, déšť, zima nebo druhou stranu horko.

Jste v centru dění, co říkáte tomu, jak se cyklistice daří v českých podmínkách?

Myslím, že jsme se posunuli. Máme dvě profesionální stáje ATT Investments a Elkov-Kasper s dobrým zázemím a řadu nadějných jezdců v development týmech. V absolutní elitě je zhruba šest jezdců, což je podobný počet jako když jsem jezdil já. Samozřejmě by to chtělo počet navyšovat, aby se základna profíků každým rokem zvyšovala o jednoho o dva jezdce. Pak by se mohl někdo vypracovat mezi hvězdy. Proto jsou mimořádně důležité i akce jako Závod míru do 23 let, který se v Česku už brzy pojede. Podmínky u nás nejsou obecně špatné, ale existuje problém dostávat děti po covidu do sportu. Ale téma jak nalákat děti do tak těžkého sportu jako je cyklistika, by bylo na jiný rozhovor.

Týmy kategorie World Tour

Soudal Quick-Step

Bahrain Victorious

Bora-hansgrohe

DSM-Firmenich PostNL

Ineos Grenadiers Intermarché-Wanty

UAE Team Emirates

Visma-Lease a Bike

Máte informace, jestli se to někde daří?

Jedná se o útlum, ale v některých klubech se to daří. Sport je finančně náročný a je jedno, jestli se jedná o fotbal, hokej nebo cyklistiku. Pořízení kvalitního kola stojí víc než vybavení na kolektivní sporty, ale v náš neprospěch mluví i nedobrá situace na vozovkách. Ta rodičům moc nepřidává, aby svému potomkovi dovolili závodit na silnici. Přesto je potřeba dětské závodníky u cyklistiky udržet. To neříkám proto, že jsem dřív jezdil, ale kvůli tomu, že sport je jednou z nejlepších cest, jak dětem dodat průpravu do života, z níž pak mohou čerpat v řadě oblastech.

Myslíte, že by česká cyklistika potřebovala větší finanční injekci?

Společnost je k tomu, co se děje s našimi penězi, moc benevolentní až lhostejná. Ty peníze jsou přece nás všech. Peněz pravděpodobně nikdy nebude dost, podpora dětí může být vždycky vyšší. Jenže dneska děti nikoho moc nezajímají.

Vraťme se k Czech Tour. Připravili jste pro letošek nějaké novinky na trati závodu?

Úplně nová je první etapa a půlka druhé. Jsme rádi, že máme nová etapová města. Jedná se o Zlín a Ostravu. Ve Zlíně odstartuje nesmírně atraktivní druhá etapa na Pustevny. Nově máme cíl první etapy, která odstartuje z Prostějova, v Ostravě. Jsme rádi, že jsme se domluvili s velkými městy. Myslím, že sportovním fanouškům máme v těchto metropolích, co nabídnout. V Ostravě se nám podařilo dovést závod do samotného centra na Masarykovo náměstí, kde se bude spurtovat na kostkách. Aby diváci viděli cyklistický výkvět, nebudou se muset nikam daleko přepravovat.

Můžete prozradit další plány v souvislosti s uvažovaným navýšením kategorie závodu?

Czech Tour chceme postupně rozšiřovat a dostat etapy i do jiných krajů a oblastí než jsou v současné podobě.