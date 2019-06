V ruské megapoli strávila rodačka z Frýdlantu osm náročných měsíců, které jí daly pořádně zabrat. Stálo to ale za to. Havelková s Dinamem vyhrála v Rusku všechno, co se dalo. „Bylo to složité hlavně kvůli té ruské mentalitě, protože musíte jen vyhrávat. Navíc sezona byla strašně fyzicky náročná. Letadlo, hotel, hala… Jenom o tom je život v Rusku. Ale jsem profesionál a tohle je můj job,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník nejlepší česká volejbalistka, která po mistrovských titulech v Itálii a Polsku dobyla další zemi.

Do Dinama jste loni přestoupila kvůli tomu, abyste vyhrála ruský titul. To se vám povedlo, a navíc jste vyhrála všechny tři ruské poháry…

Dinamo je jeden z nejlepších týmů Evropy, takže nešlo odmítnout, když mě oslovili. Šla jsem tam s tím, že chceme vyhrát titul, ale samozřejmě jsem nemohla vědět, že to takhle dopadne. Sezona se povedla úplně skvěle. Vyhrály jsme všechno, co se dalo. Dinamo hraje asi patnáct let finále a letos se jim poprvé povedlo vyhrát všechny tři ruské soutěže. To je pro klub historický úspěch. Jsou zvyklí vyhrát a musí se vyhrávat. Ale letos jsou extrémně spokojení.

Takže v klubu byla velká euforie?

Euforie ano, ale Rusové jsou strašně studení a žádné velké oslavy nebyly. Jsou zvyklí vyhrávat, takže hlavně že se splnil cíl. Všechny kluby napříč sporty tam mají hodně peněz a chtějí vyhrávat. Všichni jsou ambiciózní a mají velká očekávání.

To člověka potěší, když se podílel na historickém milníku tak velkého klubu, co?

To ano, jenom to bylo trošku náročné. Ta jejich mentalita, že se nesmí nikdy prohrát. Nikoho nezajímá, že jsme dlouho letěly a nejsem úplně v nejlepší kondici. Prostě se muselo stále vyhrávat. Nám se celou sezonu dařilo. Základní část jsme vyhrály. Jen v semifinále jsme málem prohrály. To jsme dostaly, jak to říct slušně… vynadáno, protože hrozilo, že poprvé v historii nepostoupíme do finále.

Dinamo útočilo i na titul v Lize mistrů, ale nevyšlo to. Pohár z Ligy mistrů je tak stále jedinou klubovou trofejí, která vám chybí…

Z Ligy mistrů mám jen stříbrnou medaili (úsměv). Letos jsme odehrály skvěle skupinu, ale pak jsme narazily na turecké obhájkyně titulu, a i když jsme jeden zápas vyhrály, tak jsme vypadly. Pro Dinamo je Liga mistrů sen. I proto se klub rozhodl udržet současný tým.

Takže v Rusku zůstáváte?

Ano, v Dinamu jsem podepsala ještě na jednu sezonu.

Máte mistrovské tituly z Ruska, Itálie i Polska. K tomu mnoho dalších triumfů. Jste vítězný typ?

Já jsem hodně ambiciózní (úsměv). Kluby střídám často, abych měla motivaci. Vždycky si hledám novou výzvu. Jestli si mě kluby kvůli tomu vybírají, tak to nevím. Ale mám něco odehráno, takže zkušenosti mám.

Jaký ligový titul řadíte nejvýš?

Podařilo se mi vyhrát tři tituly v různých zemích a všechny pro mě jsou stejně cenné. Čím jsem starší, tím si jich vážím víc. Poznala jsem, že stačí chvilka, můžete se zranit a sport už nikdy nebudete dělat. Tím, že jsem letos v Rusku vyhrála všechno, tak to bylo velké zadostiučinění za tu moji kariéru.

Dá se říct, že kde byla cesta k titulu nejtěžší?

V Rusku to bylo složité hlavně kvůli jejich povaze. Musíte pořád vyhrávat, ale ne vždy se to povede. Ruská liga je nejtěžší kvůli tomu, že se hodně létá. Sezona je fyzicky strašně náročná. Vrátila jsem se domů a mozek stále nepřepnul z toho rytmu autobus, zápas, letadlo. Nic jiného tam neděláte.

Takže znáte jen hotely, haly a letadla?

Jenom o tomhle je život v Rusku (úsměv). Měla jsem tam svůj byt, ve kterém jsem byla jeden den v týdnu. Pořád se spí na hotelu, pořád jsme byly spolu. Na osobní život tam moc času není.

Cestování v Rusku je hodně náročné. Na finále do Kaliningradu jste to měli 1 500 kilometrů…

To není nic, to byly jen dvě hodiny. V lize hraje tým, který je deset hodin letu od Moskvy. Přiletíte tam a máte osm hodin časový posun. Vyhrajete 3:0, letíte zpátky a už se zase připravujete na další zápas. Je lepší nad tím moc nepřemýšlet a jen plnit daný úkol.

Jak jste trávila volný čas, když jste nějaký měla?

Volného času moc nemáte. Do Ruska jsem jela už dva měsíce před sezonou, abych viděla Rudé náměstí a další památky. Snažila jsem se toho pobrat co nejvíc už před sezonou, protože během sezony potřebujete hlavně odpočívat. Nejde, abych si chodila po nákupech.

V Rusku jste byla osm měsíců v kuse, to člověka pořádně zocelí, zvlášť když jste byla zvyklá na Itálii, co?

To jo (úsměv). Je lepší nad tím vůbec nepřemýšlet. Beru to profesionálně, tohle je můj job a musím to dělat. Vyloženě jenom volejbal.

Váš přítel Georg Grozer hraje volejbal v Rusku. Kolikrát jste se stihli setkat?

Rozhodně to bylo lepší než loni, kdy jsem hrála v Itálii a on v Rusku. To jsme se viděli jednou za tři měsíce. Letos jsme to zvládali dvakrát do měsíce. Bylo to trošku náročné. Po zápase jsem měla den volna a letěla za přítelem. Takže jsem ten den strávila zase v letadle. Je to ale psychická úleva, když můžete přepnout myšlenky od volejbalu.

Ve Spartaku Moskva hraje český hokejista Robin Hanzl. Potkali jste se?

Já jsem ani nevěděla, že tam nějaký Čech hraje (smích). Na hokeji jsme nebyly, ale zašly jsme se podívat na basket CSKA.

Je volejbal mezi ruskými fanoušky hodně populární?

Když hráli chlapi Dinama, tak byla plná hala šest sedm tisíc lidí, na nás chodily tři čtyři tisíce. Fanoušci chodí na zápasy, ale není to jako v Itálii. Mají rádi Rusky a cizinky je až tolik nezajímají, protože jsou nacionalisti. V Itálii jsem se jako cizinka cítila za hvězdu, ještě hodinu po zápase jsem se s fanoušky fotila a podepisovala. V Moskvě jsou hlavní hvězdy hráčky z nároďáku, ty byly nejvíc žádané. Někdo se mě ptal, jestli mě lidi poznávají, když jdu v Moskvě po ulici. Tak to vůbec (smích). Moskva je strašně velká a člověk se tam ztratí.

Vy jste byla jednou ze dvou cizinek, které mohou být v klubu. To je pro hráčku velká prestiž, co?

Chtějí prosazovat hlavně Rusky, aby si vychovali hráčky do nároďáku. Moc jiných týmů nemá cizinky, takže pro mě je to pocta. Loni Dinamo cizinku nemělo. Je tam rivalita s Ruskama.

Takže se mluví jen rusky?

Ano. Ze začátku to byl problém. Když jsem tam přijela, tak jsem si myslela, že se bude mluvit anglicky, ale na to se mi všichni vykašlali (smích). V roce 2012 jsem byla v Krasnodaru a tam jsem se trochu naučila rusky a teď jsem to trochu oprášila. Nikdo ani trenér nemluvil anglicky, jenom rusky. Přesto nejede vlak.

To muselo být náročné skousnout tu jejich svéráznou ruskou náturu…

Tím, že jsem Češka, jsem to neměla až tak těžké jako třeba Američanky. Nikoho nezajímá, že se nedomluvíte. Když se nedomluvíte, tak si vás nevšímají.

Podle toho co vyprávíte, tak Rusko je hodně specifické. Vy ale máte za sebou i daleko větší exotická angažmá v Turecku a Číně…

Šanghaj byla hodně exotická. Hodně se mi tam líbilo. Je Šanghaj a potom zbytek Číny. Šanghaj je velmi mezinárodní. Můžete si koupit co chcete, můžete si dát k jídlu co chcete. Když jsme ale jezdili na zápasy do jiných měst, tak tam byl ještě prales. Bylo to tam taky těžké. Tam nemluví vůbec anglicky, takže jsem měla překladatelku, která se mnou všude chodila. Překládala mi i tréninky. To bylo zajímavé. Na silvestra jsem si bohužel přetrhla achilovku a skončila jsem.

Ještě před Šanghají jste okusila život v Istanbulu…

Ať je to Šanghaj, Moskva nebo Istanbul, tak je to něco jiného než zbytek toho státu. V tak velkých městech je to v pohodě. Ze začátku si musíte přivyknout na spoustu věcí, ale pak už to jde. Jako třeba že vám zpívá mešita (smích).

Z domova jste vyrazila do světa už v osmnácti. Představovala jste si, že procestujete půlku zeměkoule?

Doufala jsem v to, ale nikdy jsem si nepředstavovala, že budu hrát na takové úrovni. Když jsem v osmnácti odešla do Itálie, tak to byl můj sen. Hodně lidí mi to rozmlouvalo, že na to nemám. Ale já jsem si říkala, že to prostě zkusím, no a když mi to nepůjde, tak se vrátím. Rozhodně si na svoji kariéru nemůžu stěžovat, jsem za to hrozně ráda. Samozřejmě všechno je za něco. Odjedete na rok pryč a nikoho nevidíte, postupně ztrácíte spoustu přátel. Chybí vám kontakt s rodinou a přítelem.

V Itálii jste svou kariéru rozjela ligovým titulem a vítězstvím v Poháru CEV. Takže to byl správný krok…

Byla to dobrá škola. Itálie patří k nejlepším ligám na světě. Každý krok mají opravdu prostudovaný. Já jsem se přeučovala techniku, hodně mi to pomohlo.

V Itálii jste vydržela šest let v kuse. Je to země, kde se vám nejvíc líbilo po volejbalové i životní stránce?

Asi jo. Hlavně jsem se naučila italsky, což bylo velké plus. Máte tam spoustu času i na soukromý život. V Rusku pořád lítáte a nemáte čas na nic jiného. V Itálii jezdíte na zápasy autobusem, navíc spousta týmů je kolem Milána, takže cestujete v den utkání. Máte víc volna.

Plánujete se po kariéře usadit v zahraničí?

No, budu muset (smích). Přítel je napůl Maďar a napůl Němec, barák máme v Budapešti. Prázdniny budu trávit v Liberci, Praze a Budapešti. Asi by mě to ani nebavilo být na jednom místě. Už jsem na to zvyklá (smích).

Uvidí vás někdy fanoušci znovu v libereckém dresu?

Já moc neplánuju. Teď jsem podepsala ještě na rok v Dinamu a pak se uvidí. Ale nevylučuji, že bych si někdy za Liberec nezahrála. Mám to trochu složitější. Přítel by chtěl v budoucnu trénovat, já bych někdy chtěla děti, tak uvidíme.

Trenér nikdy není s hráčkami kamarád

Úspěch na klubové úrovni se u Heleny Havelkové mísí s krachem na reprezentační scéně. České volejbalistky neprošly evropskou kvalifikací a poprvé od roku 2015 tak budou chybět na vrcholném šampionátu.

„I já jsem pod tím podepsaná,“ hlesla kapitánka reprezentace. „Je to velká škoda. V srpnu jsme trošku nešťastně prohrály až moc zápasů v tie-breaku. To nám hodně ublížilo. Všichni jsou zklamaní, že se nepostoupilo.“

Neúspěch odnesl trenér Zdeněk Pommer, kterého vedení svazu odvolalo. Mluví se o tom, že si některé hráčky nesedly s trenérem. „To se vždycky stává. Trenér nikdy není s hráčkami kamarád. To nejde, aby měl respekt a zároveň byl kamarád. Je to ženský kolektivní sport, takže…,“ pokrčila rameny Havelková. „Zodpovědnost za tým nese vždycky trenér, ale já si myslím, že ten neúspěch jde za celým týmem.“

Reprezentaci teď vede potřetí ze čtyř posledních koučů zahraniční kormidelník. Nově to je řecký kouč bundesligového Stuttgartu Jannis Athanasopulos. „Já myslím, že je to dobrá cesta. Teď bude záležet, jestli se dostaví výsledek.“

Češky pod Athanasopulosem úspěšně rozehrály Evropskou ligu, začátkem srpna je pak čeká olympijská kvalifikace proti Číně, Turecku a Německu. „Z prvního bloku jsem se trenérovi omluvila. Uvidím, jestli mě bude chtít na olympijskou kvalifikaci. Třeba už je čas pro mladou generaci. Já bych jim ale ráda v reprezentaci předávala svoje zkušenosti.“