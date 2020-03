"Naším posláním je zorganizovat olympiádu a naplnit sny sportovců," řekl novinářům Bach, jenž se na odložení největšího sportovního svátku kvůli současné pandemii koronaviru dohodl v úterý s japonskými organizátory a zástupci vlády. Ohledně termínu je zatím jisté jen to, že se olympiáda bude konat nejpozději v létě 2021, v úvahu ale připadají i jarní měsíce.

Koordinační komise MOV a organizační výbor her Tokio 2020 už vytvořily pracovní skupinu, která bude všechny otázky řešit. Čeká je v první řadě hledání co nejvhodnějšího termínu v nabitém sportovním kalendáři a jednání se zástupci jednotlivých sportovních federací. I ty totiž v řadě případů musely kvůli pandemii odkládat šampionáty na pozdější dobu. Na léto 2021 zase mají naplánované MS například atleti i plavci.



"Přede dveřmi navíc máme zimní olympijské hry 2022 a olympijské hry mládeže 2022. Jsou to obrovské výzvy, které navíc v současných podmínkách home office nebudou úplně snadno splnitelné," dodal s narážkou na velká omezení pohybu v řadě zemí. Řešit se bude mimo jiné i dostupnost olympijské vesnice v pozdějším termínu či podmínky pro sponzory.

Předtím se Bach obrátil na sportovce a požádal je o trpělivost. "Dejte nám čas, abychom mohli zvážit všechny otázky a celá skládačka zapadla dohromady," požádal šestašedesátiletý německý funkcionář v pětiminutovém videovzkazu sportovcům na YouTube. "Nemůžu vám slíbit ideální řešení, ale mohu slíbit, že uspořádáme ty nejlepší možné olympijské hry," řekl Bach.

Připomněl, že olympijské hry jsou nejkomplexnější událostí planety a dosud nikdy nebyly odloženy. Pořadatelé proto nemají žádný tahák, jak se s novou situací vyrovnat, a reorganizace na pozdější termín bude pro všechny extrémní výzvou."Olympijské hry v Tokiu mohou být oslavou lidstva po překonání současné nevídané koronavirové krize, opravdovou oslavou naší cílevědomosti, potvrzením olympijského ducha, který nás všechny spojuje," uvedl olympijský vítěz v šermu z roku 1976.