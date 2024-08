Na dvou olympiádách po sobě vyšel naprázdno, v Riu ani v Tokiu to necinklo. Trvalo to dlouhých osm let, než se dočkal vytoužené medaile. Ale rozhodně to stálo za to čekání. Jednatřicetiletý Martin Fuksa se stal v Paříži olympijským šampionem. Teď už kvůli tomu do něj nikdo rýpat nebude.

Pozoruhodné je i to, jakým stylem si Fuksa dopádloval pro medaili. Ve finále kilometru deklasoval konkurenci o parník. Jeho dechberoucí jízda pro zlato na jezeře Vaires-sur-Marne vzbudila na sociálních sítích velký ohlas.

„Borec. Naprosto suverénní zlato,“ napsala na síť X uživatelka Eliška. „Neskutečný závod, dlouho jsem neviděl takovou dominanci od českého sportovce,“ žasl Vojtěch Rak. „Strašnej frajer, co si to strašně moc zaslouží,“ přidal se Vít Karpáč.

S gratulacemi přispěchaly i některé celebrity. Fuksovi blahopřál MMA zápasník a první Čech v UFC Karlos „Terminátor“ Vémola. Přidal se i Jan Mühlfeit, kouč a mentor, který dříve pracoval pro Billa Gatese a teď se stará o psychickou pohodu českých sportovců. „Bravo Fuksič Team,“ vzkázal na Instagramu úspěšnému týmu z Nymburka, který tvoří kromě Martina ještě bratr Petr a trenéři - jejich otec a děda.

Fuksa drtivě převálcoval soupeře, kteří mu od startu až do cíle zírali jen na záda. Ani brazilský obhájce zlata Isaquias Queiroz se na nic nezmohl a byl rád aspoň za stříbro. Jihoameričtí fanoušci se pozastavovali nad fenomenální jízdou českého kanoisty, který překonal olympijský rekord v semifinále i finále.

Všichni jsou „mrtví“ a on se usmívá

„To není možné, v jakém tempu pádloval. Ať jde okamžitě na dopingovou kontrolu,“ čílil se jeden z komentujících v portugalštině. „Všichni jsou „mrtví“ a on se usmívá. To není možné, jak ten kluk z Česka snadno překonává olympijský rekord.“

Mimochodem, cizince zaujala ještě jedna věc. Američanka Beth Anne z Philadelphie na síti X upozornila na to, že komentátor přenosu zaměnil Česko za Čečensko. „Opravdu bych si přála, abych měla přehled o tom, kolikrát jsem slyšela komentátora během olympiády označit Česko (anglicky Czechia) jako Čečensko (Chechnya), protože se to stalo více než jednou. Ta dvě místa nejsou stejná.“

Ani tohle faux pas však nemůže Čechům zlatou radost zkazit.