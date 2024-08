Sledujeme on-line

Všech 329 medailových sad bylo rozdáno, všechny cenné kovy s kouskem Eiffelovky našly své majitele. Teď už zbývá jen slavnostní zakončení 33. letní olympiády a předání štafety Los Angeles, dějišti příštích her za čtyři roky.

Pojítkem mezi oběma městy bude americký herec Tom Cruise. Hollywoodská hvězda se spustí na plochu stadionu Stade de France na laně ze střechy s olympijskou vlajkou. Jeho kaskadérský kousek pak doprovodí předtočené video, na němž hrdina akční filmové série Mission Impossible po seskoku padákem dorazí k ikonickému nápisu Hollywood v Los Angeles.

Zatímco kontroverzní zahájení se konalo převážně na řece Seině, která byla kvůli znečištění terčem kritiků, a v jejím okolí, ukončení her se odehraje tradičně na stadionu. Česká výprava bude mít – stejně jako při úvodním nástupu - vlajkonoše dva, což se nikdy dříve na závěrečném ceremoniálu nestalo. Zlatý kanoista Martin Fuksa ponese národní zástavu společně s bronzovou oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou.

Dojetím brečela

„Když mi to (šéf výpravy) Martin Doktor volal, tak jsem byla fakt dojatá a brečela jsem. Tím, že mám ještě medaili, tak to pro mě bude hrozně moc znamenat,“ svěřila se třiatřicetiletá oštěpařka, která právě na Stade de France vybojovala předposlední den her pátou českou medaili.

Pařížská olympiáda navzdory předpokladům sklidila pozitivní ohlasy. Například deník The New York Times označil hry za "triumf ambice" a vyzdvihl proměnu Paříže v "okázalý, efektivní stadion" .

Zahraniční média si všímají jiného přístupu francouzských organizátorů, kteří se vyhnuli nákladným novým projektům a vybudovali dočasná sportoviště poblíž některých z nejznámějších památek metropole.