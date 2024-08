„Ty kráso, takových let čekání. A je to tady… Asi mi to dojde později,“ zářil Fuksa bezprostředně po závodě. „Chtěl jsem prostě vyhrát, ani jsem nevěděl, kde jsem. Jen jednou jsem se ohlídl a zjistil jsem, že za mnou nikdo není. Musím říct, že jsem si poslední metry užíval. Jet olympijské finále na prvním místě.“

Fuksa ovládl finále suveréním způsobem strat-cíl. „Řekl jsem si, že to musím nahulit, jestli chci být nejlepší. Vítězové musejí být sebevědomí. Člověk z toho nesmí být pos… Cítil jsem, že to může vyjít, ale nikdy nevíte, jak to dopadne. Všechno se musí sejít, včetně podmínek, a teď se to sešlo,“ líčil trojnásobný mistr světa, který opanoval už semifinále.

Jakub Špicar a Daniel Havel skončili na deblkajaku ve finále závodu na 500 metrů sedmí. Jednatřicetiletý Špicar je na hrách poprvé. O rok starší Havel má dva olympijské bronzy, které získal v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016 jako člen čtyřkajaku.