Vytoužené olympijské zlato nadělil kanoista Martin Fuksa nejen sobě, ale i jako dárek svému bratru Petrovi, který má dnes šestadvacáté narozeniny. A rád by si jednou pověsil olympijskou medaili na krk i společně s ním v deblu. Zvažuje, že by se kvůli tomu na kategorii C2 více zaměřil.

Na singlu po dnešním odpoledni Fuksa získal všechno, co se dalo. "Dohrál jsem kanoistiku, tak bych to řekl. Sen se splnil. Je to to nejvíc, co jsem mohl dosáhnout," prohlásil novopečený olympijský šampion.

Už rok věděl, že možná životní finále pojede v den bratrových narozenin. "Jaký jiný dárek mu nadělit než tento. Já doufám, že z toho má radost a jednou si něco pověsíme na krk i spolu," uvedl jednatřicetiletý kanoista.

S mladším bratrem už dvakrát startovali na olympijských hrách. Ve čtvrtek v Paříži dojeli sedmí, od bronzu je dělilo 65 setin sekundy. "Brácha je úplně skvělej. Finále jsme jeli bombastický, fakt vyrovnaný a chyběl kousek. Kdo by to byl řekl. Tak se asi teď zaměříme víc na debla a splníme sen ještě jemu," přemítal Fuksa.

Cílem by mohly být olympijské hry v Los Angeles 2028. "Teď je třeba čas vrátit na sto procent své rodině a třeba se zaměřit čistě na toho debla. Nevím, kolik mám času, ale Los Angeles je v klidu. Sebastian (Brendel) tu jel v šestatřiceti. Myslím, si, že úplně v pohodě," doplnil s poukazem na start německého soupeře a olympijského šampiona z kilometrové trati z let 2012 a 2016, který v Paříži obsadil osmé místo.

Můžete dokázat velké věci

Po návratu do Česka přijde zlatá olympijská medaile na stůl, kam si pokládá všechny čerstvě získané cenné kovy. Možná se tam ale dlouho neohřeje. "My máme za tři týdny mistrovství světa neolympijských disciplín, tak bych taky rád měl nějakou medaili tam. Tak doufám, že ji tam získám a hned ji vyměníme," přál si Fuksa.

Hlavně se těšil, až přiveze medaili ukázat do "nejlepší loděnice na světě", jak říká svému tréninkovému zázemí na Labi v Nymburku. "Doufám, že to všechny tam motivuje k tomu, aby makali a věřili, že když tomu dáte celý život a všechno, tak můžete dokázat velké věci. Doufám, že ti mladí kluci tohle uvidí a vezmou si ze mě příklad," dodal nově korunovaný král mezi kanoisty.